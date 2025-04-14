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藍寶石4大彩蛋嘉賓曝光！　許效舜喊話澎恰恰重現「鐵獅玉玲瓏」

▲▼許效舜將和師父澎恰恰一搭一唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲許效舜將和師父澎恰恰一搭一唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者翁子涵／台北報導

2025藍寶石大歌廳再添四大彩蛋嘉賓助陣，宣布重磅邀來金鐘最佳主持許效舜及台語歌王蔡小虎輪番獻藝，許效舜將和師父澎恰恰一搭一唱，蔡小虎將二次登藍寶石大歌廳獻唱經典，與情歌CP龍千玉再次同台勢必又成長輩歌迷焦點，此外，為發揚秀場傳承，主持人澎恰恰特別揪兒子皮皮上陣獻出秀場處男秀，並與黃西田女兒黃露瑤搭檔共組「星二代」聯盟。

▲▼澎恰恰兒子皮皮也將和黃西田的女兒黃露瑤搭擋演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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▲▼澎恰恰兒子皮皮也將和黃西田的女兒黃露瑤搭擋演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲▼許效舜將和師父澎恰恰一搭一唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）

而難得可以和澎恰恰在主持以外的舞台合作，許效舜自然不浪費與師父同台機會，屆時將能看到有如雙人相聲般的橋段表演，「跟師父的默契已經是到一舉手一投足就知道下一拍該接的節奏，當天肯定會信手捻來、妙語如珠，力道之強絕對會炸裂藍寶石！」被問到有無機會重現經典的「鐵獅玉玲瓏」？許效舜透露：「如果有機會，『鐵獅玉玲瓏』一定要來高流熱力四射一番，保證場面熱鬧滾滾！」

許效舜這次登上復刻版藍寶石除了與師父澎恰恰同台，也將與曾合作多年的陳亞蘭相見歡，與陳亞蘭交情甚篤的許效舜不改幽默本性搶先爆料陳亞蘭難得喝醉的趣事，他笑說：「有一次亞蘭姐錄節目時遇到放飯時間，趁隙去參加楊麗花團長的尾牙，回來時幾分醉意，但敬業的她堅持要繼續主持錄短劇，結果沒有一句台詞記得住！都講些自己想講的，現場大家笑翻了無法再錄，最後導播假裝喊OK 收工後現場關燈，所有人假裝拿包包離開，等亞蘭姊確定離開，我們再進棚把節目錄完！」

澎恰恰這次也將特別帶著兒子皮皮來高流藍寶石「見習」，並請來黃西田女兒黃露瑤共襄盛舉，「皮皮從大學畢業就開始擔任我的助理，看了我很多的表演，而且我拍的電影及參與的戲劇，他也都有尬一角，也曾跟我及許效舜一起在音樂劇《隔壁親家》做長時間公演；加上皮皮也跟黃露瑤曾在《鳥來伯與十三姨》的戲劇合作過，我想這次他們一起搭檔，一定能勝任演出！」

澎恰恰也期望藉著這次演出讓皮皮增添「新能力」及增添視野，想把秀場文化傳承下去的他表示：「對於戲劇、電影、音樂劇、舞台劇，他算是有經驗，不過秀場倒是初體驗！讓年輕人去感受以前歌廳秀的感覺，我想無論之後有繼續在演藝圈發展，應該對於人生有新的啟發。」
 

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許效舜, 蔡小虎, 澎恰恰

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