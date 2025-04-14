KPOP首例！ASTRO演唱會「召回退團成員ROCKY」　粉絲淚崩：文彬也在⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男歌手ROCKY（朴慜赫）於2023年離開團體ASTRO後，現以個人身份活動中。他離開隊伍2年，卻在14日宣布將參與ASTRO的演唱會，出現KPOP首例退團後，仍回歸團體開唱的案例，引起韓網一陣議論，網友留言表示「粉絲開心就好」、「畢竟情況特殊沒辦法」，但也有人驚呼「好奇特」。

▲ASTRO即將開演唱會，召回退團成員ROCKY，海報上「文彬也在」。（圖／翻攝自官網）



ASTRO歷經文彬驟逝後，團體感情堅定，就連已退團的成員ROCKY當年也有出席文彬告別式。走出痛失隊友的傷痛，ASTRO睽違3年即將舉辦演唱會，他們決定召回昔日成員ROCKY，14日對外宣布「隔了許久再以ASTRO的名義舉辦演唱會，成員們在經過長久的討論後，向前成員ROCKY提出一起開唱的提議」。

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▲ROCKY於2023年退團，但沒多久就遇到文彬驟逝。（圖／翻攝自ASTRO IG）



ROCKY雖然已經退團，但他會一起參與本次演唱會，盼望帶給粉絲美好的回憶，公司也強調這次的演唱會對於ASTRO、ROCKY、粉絲們來說皆意義非凡，會努力做到最好，也希望大家能夠給予ROCKY應援。

▲ASTRO演唱會召回退團成員ROCKY一起參與。（圖／翻攝自官網）



KPOP圈內罕見出現退團成員重新歸隊開唱的案例，但網友知曉ASTRO情況特殊，留言表示「很少見的案例，但粉絲開心就好」、「感覺他們幾個真的感情很好」、「這樣齊聚也不錯啦」、，而海報上的6人背影，象徵著文彬一起參與，更是看得粉絲淚流不止留言「文彬也在」。