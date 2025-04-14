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BKPP來台「4天3夜蜜月行程」曝光！憶泰版《鬼家人》動作戲狂放閃

記者黃庠棻／台北報導

《冥婚鬧泰大》改編自全台賣破3.63億票房的《關於我和鬼變成家人的那件事》，由泰國知名電影製作公司GDH（Gross Domestic Happiness Co.,Ltd.）打造，《薩滿》導演班莊比辛達拿剛監製、《限時好友》導演查揚諾布普拉寇執導。泰國火紅CP組合BKPP在電影中「人鬼冥婚」終於成為一家人，除了情感動人、爆笑升級，打鬥場面也是火力全開。

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

Billkin演出警察線人「明」，有大量動作戲，從開場帥氣的過肩摔，到拒絕冥婚後衰事上身，被車撞、被黑道圍毆，查案過程又得混進酒吧尬舞、打泰拳，上演各式槍戰。他笑說「我的角色是個倒楣鬼，經常跑來跑去，非常累，很消耗體力！」其中一場手腳被綁住180度倒掛戲碼，Billkin親自上陣，PP Krit看了心疼表示「一般人正常倒掛最多可撐30秒到1分鐘，但他要拍超多次，好可憐。」

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▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

飾演鬼魂「迪迪」的PP Krit片中也有吊鋼絲戲碼，不過他很樂在其中，飛在半空中輕鬆擺出美美姿勢，開心直呼「終於要當天使了」，其實PP Krit過去就常在演唱會「飛高高」給粉絲驚喜，邊唱邊互動遊刃有餘，甚至空中360翻滾轉圈都難不倒他，他自豪「不是要炫耀，但各種吊鋼絲我都試過了，我不怕高，所以很OK！」透露最困難的反而是「不能碰到任何人」，要完全靠著想像力表演，極具挑戰性。

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

在影迷引頸期待下，金盞花大影業今也驚喜宣布《冥婚鬧泰大》主創來台好消息。電影監製班莊、導演查揚諾以及Billkin、PP Krit確定將於5月7日抵台，進行4天3夜的熱鬧宣傳行程，屆時除了盛大記者會和首映，5月9日、10日還會在喜樂時代影城今日店舉辦兩場放映見面會，直接和台灣影迷近距離面對面，票券將於4月19日中午12點ibon售票系統準時開賣。

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin（普提蓬阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到神秘紅包，被迫和PP Krit（克里特安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。電影5月9日全台上映。

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

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BKPP, 關於我和鬼變成家人的那件事, 冥婚鬧泰大, Billkin, PP Krit

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