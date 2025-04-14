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SJ東海才宣布4月來台開唱！　突加碼「1超重磅喜訊」粉一看嚇傻掀暴動

▲▼ 東海和韋禮安合作推出新歌。（圖／索尼音樂提供）

▲ 東海和韋禮安合作推出新歌。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

SUPER JUNIOR成員東海和韋禮安今（14日）無預警宣布要合唱中文歌，韋禮安的社群公布「蜘蛛人迷因梗」的韋禮安與東海見面影片，因為兩人在粉絲心中外型上頗為相似，一直是粉絲津津樂道的「都市傳說」，這次兩人不只終於見面，並推出一起合唱全新中文單曲《最好的朋友》，成為粉絲心中的大驚喜。
 
韋禮安和東海的合作契機來自於幾年前，雙方工作團隊中的共同朋友一期一會，正巧都在規劃跨國藝人音樂合作項目，因緣際會下促成了這兩位充滿創作才華、年齡相近、被網友們說長得像的東海和韋禮安，展開了音樂合作之旅。

為了這首合唱曲，行程非常緊湊的兩人特別喬出了僅有一天的共同時間，韋禮安飛到首爾為東海錄音，在錄音室終於首次碰面，東海表示當初聽到要進行這個合作企劃是要和韋禮安一起合作的時候，覺得他們的聲音非常的契合，收到韋禮安寫的DEMO時，也是一聽到就覺得一定要合作，他說：「終於可以像這樣在錄音室見面時真的覺得很棒，很榮幸也非常開心！」
 
韋禮安則難掩心中興奮，表示來首爾之前有些緊張，因為終於要見到東海，他說：「我和身邊許多親友都非常欣賞SUPER JUNIOR，現在竟然有機會可以和東海哥碰面、一起合作，真的很期待！」靠著空耳可以唱韓文歌的他見到東海前，還特別練習了一段韓文，表達很榮幸這次可以合作，希望之後東海到台北時，可以讓他盡地主之誼，讓東海十分開心。

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韋禮安在確定要與東海合作中文歌，並且是交由他來創作詞曲、製作的時候，他思考著什麼樣的主題適合兩人時，腦中的靈感來自SJ的粉絲名E.L.F，意指「Ever Lasting Friends 永遠的朋友」，代表歌手和歌迷之間最珍貴無可取代的情感；他覺得非常有意義，所以他將歌曲主題訂為「最好的朋友」，並以充滿80年代CITY POP氛圍的感性抒情風格，帶給大家全新的80年代的浪漫與悸動，而這份心意是韋禮安送給因為這次音樂合作變成「最好的朋友」的東海、以及所有的歌迷朋友們。
 

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