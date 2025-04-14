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2025神劇來了？最神秘編劇寫出《苦盡柑來》IU也沒見過本人 催淚爆共鳴

文／潘慧中

「我本來以為，人生是從春天到夏天，進入秋天再來到冬天，但是我錯了，人生有時候像冬天，有時候又像春天，我有過很多春天的美好時光。」

《苦盡柑來遇見你》的故事就是這麼展開的，以為善良的愛純被媽媽接回家後，便能在享有母愛的環境下就學，結果沒有；以為善良的愛純私奔後會獲得很多人的幫助、諒解，結果沒有；以為善良的愛純婚後會受到婆家喜愛，結果沒有。然而，雖然沒有逆天改命的劇情，但她也收穫了短暫和媽媽同住的時光，收穫了一位真正疼惜她的男人，而這些正是支撐她活下去的動力。

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲《苦盡柑來遇見你》幾乎沒有逆天改命的劇情。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

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上片第一週釋出的前4集，馬上就能看出編劇的企圖心。他試著把所有會出現在愛情劇、婚姻劇和家庭劇的情節，通通打散再重新組合，並透過一些難以預料的語法表達出來。悲傷的橋段刻意添入喜劇元素，而美好的片段則常常像殘酷現實的前奏，也因此更能凸顯人生那些稍縱即逝的春天有多珍貴。

據了解，這位編劇使用「林恦賰」當成筆名，原因是他秉持著「編劇作家應該用文字說話，而不是站在作品面前」的理念，所以選擇隱姓埋名。

「林恦賰」的真實性別至今仍是謎團，就連主演的IU也未曾見過本人，雙方從頭到尾只靠訊息聯繫，這種神秘又低調的創作方式，也為整部劇集添上更多想像空間。

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲《苦盡柑來遇見你》的編劇和《三流之路》、《山茶花開時》是同一人。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

最打中我的橋段，是愛純總是忘不了一個畫面，她為了尋找金明，陰錯陽差痛失小兒子銅明。她反覆回想，當時如果有抱抱他就好了，如果有提醒他乖乖待在家別亂跑就好了；趕去認屍的那段路，海浪不斷沖上岸的那個畫面，午夜夢迴之際不斷反撲。後來，她總會在晚上9點後打電話關心大女兒是否到家，她也害怕搭上遠洋漁船的二兒子再也回不來。

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲面對銅明的離世，愛純一直很自責。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

「每次我們因為做錯事自責時，我們就多懂事一點。」這種從生命經驗中淬煉出的感慨，提供了觀眾一個重新檢視「如何與後悔共處」的機會，整部戲的立體感就此完全散發出來。

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲小兒子離開後，寬植和愛純一邊懊悔、一邊活著。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

正因為生命的冬季永遠會在意外中到來，許多觀眾看完這部作品後，最直接的體會往往是「愛要及時」的感傷。然而我認為，每一種看似幸福圓滿的親情，背後通常都是在悔意中不斷調整與學習而成，無論再怎麼盡心盡力，這條路終究會充滿遺憾，因為「後悔」幾乎就是我們身為人的宿命。我們常常為做得太多而懊悔，為做得太少而自責；為曾經過得太輕鬆覺得愧疚，也為太艱苦而後悔；甚至連沒有及早察覺親人健康異狀，也成了心頭長久的負擔。

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲《苦盡柑來遇見你》描述寬植與愛純一生的故事。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

這部劇的每一場日常，都像是在不動聲色地丟出一個問題，讓我們在看戲的同時，也忍不住回頭思考自己在意的那些道理。不同年紀、職業、立場的角色在對話中不經意流露出的想法，藏著很多細膩又貼近現實的人生智慧，就像劇中說的「也許根本沒有大人，看起來每個人都是小孩」

畢竟，孩子不是從一開始就懂得世界，父母也並非生而全知。我們都站在人生的起跑線上，一起犯錯、一起修補，跌跌撞撞地寫下屬於這個家的每一頁。到最後才發現家人之間並不是把彼此變成自己期待的樣子，而是像隊友一樣並肩走，學著一邊愛，一邊錯，一邊改，一邊等，等著彼此成為那個不完美、卻永遠不離開的人。

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲▼所謂的「大人」和「小孩」或許都只是這個世界所賦予的定義。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

▲▼苦盡柑來遇見你。（圖／翻攝自Instagram／netflixtw）

而在這段充滿糾結的過程裡，我們能做的，其實是接納這些後悔，一邊後悔著，同時一邊生活著，學著在後悔中找尋動力，或許才是我們經營家庭、走過人生難關最根本的力量來源。因為唯有理解後悔的存在，才能讓我們持續前行。

整齣戲有很多內心對話和情緒堆疊的台詞，其實和我們平常生活中那些想說又說不出口的感受很像，不華麗，卻真實得很動人。無論是什麼年齡層的觀眾，我想這部劇都能讓你帶走一些東西。2025年第一季就能看到如此優質的劇，真的很滿足。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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苦盡柑來遇見你, IU, 朴寶劍

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