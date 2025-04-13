直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

▲賴慧如二婚劉家銘。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

28歲的賴慧如和國標舞老師劉家銘2023年登記結婚，彼此都是二婚且都有小孩，今在新莊（13日）盛大補辦婚禮，現場以紫色、時尚、浪漫為主，席開50桌，花費近200萬，昨晚她臨時邀請胡瓜擔任證婚人，胡瓜受訪時苦笑透露自己臨危授命，「希望可以完成任務。」也包出6位數大紅包，可說是相當疼愛後輩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賴慧如大開深Ｖ。（圖／記者周宸亘攝）

賴慧如身穿浪漫白禮服現身，胸前更是開衩快直逼肚臍，大方放送雙球，對於二婚，她坦言心情很緊張，好在沒有失眠，但她不幸在2天前感冒喉嚨發炎，導致聲音沙啞，被問小倆口的生子計畫？賴慧如笑說：「目前都有討論過，就是近年不會有懷孕計劃，怕影響8點檔拍攝。」至於籌備婚禮時是否有起爭執？賴慧如則說：「不會吵架，因為都是我在弄的，但他給我很多支持鼓勵。」

今晚賴慧如的阿嬤也將牽著她走上紅毯，賴慧如不捨透露阿嬤近年化療，還動了3、4次手術，「我看著她開刀跟一年前的狀態差很多，原本要租禮服，但她開刀完要穿鐵架，就只能穿以前的洋裝，她現在也變比較開朗。」也分享阿嬤曾經對老公不太諒解，「她覺得為何要這麼快步入第二次婚禮，但經過相處，她比我更愛他。」

今晚現場眾星雲集，包含白冰冰、胡瓜、陳美鳳、王彩樺、江志豐、白雲、安妮、董至成、康康、歐漢聲、龍千玉等人都是座上賓。