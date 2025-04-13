陳昇唱一半突喊卡！　親揭「感情騙子」套路：會說這句的是渣男

▲陳昇深情飆唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

2025讚聲系列演唱會昨（12日）由陳昇拉開序幕，以「昇式搖滾」為主題的音樂之夜，吸引上千歌迷擠滿現場，許多人更是一路唱到最後一首〈發條兔子〉仍依依不捨，從開場的〈嗚哩哇啦〉到壓軸的〈擁擠的樂園〉，陳昇用音樂勾勒出一幅幅青春與遺憾交錯的風景，像是把每個觀眾都帶回自己的故事中。演唱到〈我不再讓你孤單〉時全場也跟著音樂搖擺、合唱，陳昇也提醒：「會講〈我不再讓你孤單〉的人通常是騙子！要小心！」引來全場爆笑。

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▲▼陳昇經典歌掀起全場合唱。（圖／寬宏藝術提供）



演唱會以〈嗚哩哇啦〉作為揭幕，節奏狂放、語氣跳脫，陳昇用這首看似玩世不恭的歌，打開整晚的情緒開關。緊接著的〈狗臉的歲月〉與〈私奔〉，則進一步將觀眾拉進他筆下荒誕卻真實的台灣底層記憶，也一展口琴的技術，全場如癡如醉。他說：「我不是搖滾歌手，但我知道怎麼用搖滾講一個誠實的故事。」陳昇在〈凡人的告白書〉唱到一半，全場安靜下來，彷彿每個人都在回望自己的青春。〈紅色氣球〉與〈六月〉的組合，則把這段情感推到高潮，像是一場與年少夢想的和解。

下半場開始時陳昇突然喊卡，陳昇笑著說：「等一下我剛剛還在旁邊聊天，給我一分鐘，讓我講完，不要那麼嚴格嘛！」讓全場大笑。當〈別讓我哭〉的旋律響起，不少觀眾紅了眼眶，隨後〈鏡子〉和〈把悲傷留給自己〉緊接而來，成了完整的情緒三部曲。〈把悲傷留給自己〉陳昇更走下舞台與歌迷近距離互動合唱，讓歌迷又驚又喜，紛紛拿起手機搶拍。

當〈壞子〉的前奏一響，全場即刻沸騰，燈光與合聲讓人彷彿回到90年代的金曲時光，陳昇也用歌詞唱出許多在外打拼的心聲。演唱到〈愚人之詩〉時，陳昇也感性講到：「身為一個歌星，其實內心是很孤獨的，即時台下很多歌迷、台上有團員夥伴跟家人，但內心那個孤獨是無法言喻的。」最後，他用〈擁擠的樂園〉與〈發條兔子〉作結，那些歌裡的瘋狂、憂傷與迷惘，都像煙火一樣在觀眾的心中炸開，演唱會也完美落幕。

