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雙金合體！許富凱攜血肉果汁機開唱　撕裂飆KTV神曲掀萬人暴動

▲▼ 許富凱與血肉果汁機合體飆歌。（圖／屏東縣政府提供）

▲ 許富凱與血肉果汁機合體飆歌。（圖／屏東縣政府提供）

記者翁子涵／台北報導

「2025屏東三大日音樂節」昨晚主題為樂團之夜，最大亮點為「雙金強強聯手」，由金曲歌王許富凱與金曲最佳血肉果汁機合體，撕裂飆唱KTV神曲《伊的身邊已經有別人2023》，萬人大合唱掀起樂迷沸騰情緒！唱畢主唱GIGO當場在台上告白：「你的身邊已經有我，你不會孤單！」許富凱回以：「我愛血肉果汁機！」看得出兩組歌手惺惺相惜的好交情，而今晚（13日）將祭出壓軸卡司，包括亞洲舞王羅志祥、金曲歌后楊乃文以及畢書盡。

▲▼ 許富凱飆唱讓全場聽得如癡如醉。（圖／屏東縣政府提供）

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▲▼ 許富凱飆唱讓全場聽得如癡如醉。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼ 許富凱與血肉果汁機合體飆歌。（圖／屏東縣政府提供）

金曲歌王許富凱這次為了搭配樂團主題，攜手新銳音樂人王士榛，以不插電形式演唱《憂愁》、《棉照被》、《我若不曾愛過你》，好歌聲讓現場聽得如癡如醉，這次演出還有個秘密彩蛋，就是邀來屏東縣長周春米甜蜜合唱經典台語歌《愛情的限時批》，縣長展現好歌藝尬歌，台下樂迷也隨著旋律開心唱和，兩人隨性跳起台式恰恰，歌曲結尾時縣長更將許富凱擁入懷中畫面超逗趣。

血肉果汁機昨晚以壓軸氣勢登場，當場在屏東「建宮蓋廟」，擠爆草地的聽團仔們早已忍不住內心情緒，一首首歌曲〈愛情99〉、〈台中方程式〉、〈馬里亞納〉、〈太子哥〉、〈關閉太陽〉堆疊聽歌高亢情緒，隨著重金屬音樂當場在台下「衝撞開圈」釋放搖滾靈魂，主唱GIGO也不停感謝台下粉絲的熱情，一同完成這難忘的演出，也為第二日畫下完美句點。

屏東三大日音樂節舉辦多年累積好口碑，擁有多元音樂主題滿足各族群，首日主題為經典之夜，邀來李麗芬獻唱〈愛江山更愛美人〉回味華語80年代經典時刻，殷正洋〈守著陽光守著你〉、〈再別康橋〉、〈恰似你的溫柔〉、〈橄欖樹〉重回民歌時光隧道、孫淑媚則演唱〈祕密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、歌后曾心梅熱唱〈天公疼憨人〉、〈酒是舞伴你是生命〉回顧台語經典歌的美好，讓哥哥姊姊們聽得好過癮。
 

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許富凱, 血肉果汁機

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