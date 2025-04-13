台劇女神成最美CEO！李燕「1小時賣300萬」年營業額9位數

記者許逸群／台北報導

台劇女神李燕成功跨界，自從2022年演完台劇八點檔《一家團圓》後暫時息影，專心衝刺在個人保養品品牌，經營邁入第7年，並於昨舉辦一年一度的見面會。因拍戲而無法前來的好姊妹陳子玄特別拍攝祝福影片，誠意滿滿！

▲▼李燕經營品牌曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（圖／Kocskin克麗詩黛提供）

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李燕經營品牌自從推出以後，成績斐然，幾年下來也累積不少粉絲，除了年營業額來到9位數字以外，經典商品更曾經創下銷售紀錄，在蝦皮賣場開賣1個小時就突破300萬的佳績！品牌官網更是47分鐘就完售一空，賣了足足298萬的營業額。

▲李燕舉辦見面會。（圖／Kocskin克麗詩黛提供）

李燕親力親為每個品管階段，就是要做到最好，「雖然我不像專業經理人那麼厲害，是個門外漢，只能夠慢慢學習、精挑細選，但如果連我自己都不相信自己能做到，誰還能相信我。」如今苦熬多年終於開出佳績，獲得各界肯定，但她謙虛說：「我只給自己59分，不及格，雖然還沒有做得比自己目標來得好，但我願意一步一步慢慢學。」

2022年之後就暫時息影，她坦言與品牌沒有直接關係，只是常常被問是否會覺得有一點點可惜，她坦言當然會，「台灣有很多戲，劇本很好，是我很嚮往的。」談到如果有機會回歸演員身份，她希望能讓自己的心態歸零，畢竟自己在走位、表演方面一定會比較生疏，也很期待可以詮釋比較顛覆以往的角色。

在事業上衝鋒陷陣，比起演員生活，李燕分享：「當然是不會後悔做了這個決定，雖然過程與過去當演員的時候相比很辛苦，但常常想著既然產品真的這麼好，可以推廣給大家也是一件很好的事。」李燕也不忘感謝一路上支持自己的影迷。