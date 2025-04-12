記者蕭采薇／綜合報導

曾參與《超級名模生死鬥》澳洲版，在節目中一舉成名、後來為Armani和Versace等品牌走秀的模特兒露西馬爾科維奇（Lucy Markovic），不幸因腦性疾病離世，得年27歲。

▲《超級名模生死鬥》澳洲版參賽者露西馬爾科維奇，因腦性疾病離世，得年27歲。（圖／翻攝自IG）



露西的經紀公司「精英模特管理公司」發文宣布了她的死訊，稱她一直在與一種罕見的腦部疾病作鬥爭。而露西的社群帳號也在發出「正在與死神搏鬥」的貼文幾個小時後，更新了她死亡的消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀公司在聲稱讚露西是「一束耀眼的光芒」，並表示道：「模特生涯是露西的夢想之一，我們非常榮幸能與她一起踏上這段旅程。她為作品注入了優雅、力量和美感。但更重要的是，她展現了她自己，包括她的溫暖、她的歡笑、她的光芒。」

▲露西馬爾科維奇在節目中獲得第二名，之後的模特兒生涯也非常成功。（圖／翻攝自IG）

2015年，馬爾科維奇參加了第九季《澳洲超級名模生死鬥》的角逐，該節目改編自泰拉班克斯的《全美超級模特兒新秀大賽》。最終，她獲得亞軍。而她之後的模特兒生涯也非常成功，不僅為各大品牌走秀，也是《美麗佳人》和《Vogue》等多本知名時尚雜誌的熟面孔。

三週前，露西在Instagram上宣布她將接受腦動靜脈畸形（AVM）手術，這是一種血管糾纏，可能導致腦損傷和中風。她將畸形描述為「高爾夫球大小」，並表示她曾出現癲癇發作。

▲露西馬爾科維奇與疾病抗爭了四年，無奈仍不敵病魔摧殘。（圖／翻攝自IG）

貼文透露她已經與這種疾病抗爭了四年。電子郵件中展示了她在醫院的照片，以及腦部掃描的影像。她在標題中寫道：「此時此刻，情緒萬千。」 、「生活是一場旅程，我已經準備好迎接下一章了。」無奈仍不敵病魔摧殘。