蔡允潔孕肚大超快「被誤會要生了」　急上火線揭二寶預產期

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第二胎，證實是個男寶寶。平時會在社群記錄生活的她，今（11）日曬出一張泡湯照透露，最近不少人都以為她要生了，但其實二寶的預產期在7月。

▲蔡允潔會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

蔡允潔表示，身邊許多親友看到她的肚子後都驚呼問她是不是快生了，為此她澄清，其實第二胎的預產期預計在7月中，尚未進入臨盆階段。不過，她也坦言，最近確實有發現肚子「突然大得很快」，讓她感受到身體變化的迅速。

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蔡允潔提到，原本想趁著天氣晴朗，帶女兒「福星」外出玩水，不過行程卻意外有了變化。她透露，一家人先去孩子的乾媽家，結果女兒玩得太開心，甚至主動對她和老公揮手道別、決定留下來，讓夫妻倆意外獲得難得的兩人世界。

▲蔡允潔被誤會要生了。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）

對於突如其來的空閒時光，蔡允潔和老公一起去泡湯，甚至還笑稱：「賺到一個晚上」，並透露因為太久沒有單獨相處，夫妻倆一時之間甚至感到有些不習慣。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好辣」、「祝順產」、「注意安全。」