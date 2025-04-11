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金馬影帝張家輝「暌違10年」再訪寶島　讚台灣：這就是天堂了吧！

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張家輝睽違10年再度來台，宣傳自導自演的驚悚新片《贖夢》。張家輝坦言，上次來台灣是10年前帶家人來旅遊，此次再訪發現台灣依然沒變：「這裡對於電影都是特別熱愛，對電影特別認真的情況，這一份對電影的熱誠沒減，我們做為一個電影人，看到這樣的情況，覺得這就是天堂了吧！」

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲《贖夢》（左起）張家輝、劉俊謙在台灣合體宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

張家輝在《贖夢》飾演患有睡眠癱瘓症的計程車司機，被問起現實生活中有被鬼壓床的經驗嗎？張家輝坦言：「我小時候住在很小的閣樓，第一次體會到鬼壓床，長大後是在TVB拍劇的時候，我們在廢棄的醫院拍戲，我坐在一旁睡著，感覺我看見所有事情但我不能動，那是在白天，我當時沒有害怕，反而是覺得怎麼不是在半夜發生。」

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▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘-張家輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲《贖夢》張家輝笑讚台灣「就是天堂了吧！」（圖／記者黃克翔攝）

至於是否有做過春夢的經驗？張家輝笑著反問現場媒體，並笑說：「該有的我都有吧！」而劉俊謙則說，自己最近做了被鬼追，但一直跑都逃離不了的惡夢，張家輝則搞笑解夢：「那是你夢到我們拍這部片的時候吧，怎麼都逃離不了。」

▲▼ 《贖夢》張家輝,劉俊謙媒體茶敘-張家輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲拍攝《贖夢》期間，正逢張家輝母親病逝。（圖／記者黃克翔攝）

不過在拍攝《贖夢》期間，正逢張家輝母親病逝，他回憶，料理完後事，回到組裡大家都沒說什麼，但在拍攝劉俊謙與父親和解的戲時，確實心裡面有點難受：「最後看到有觀眾有落淚，就覺得很欣慰。」至於是否曾經夢過媽媽？張家輝回應：「沒有夢到，但非常掛念媽媽，不過有時候在忙，會突然一瞬間會跳到媽媽的回憶當中有點難受。」

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張家輝, 贖夢, 劉俊謙

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