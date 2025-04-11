ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

記者顧齊祐／綜合報導

香港女星劉嘉玲與影帝梁朝偉攜手相伴30幾年，是娛樂圈中的模範夫婦。近日劉嘉玲與全家人一同到泰國旅遊，並在社群平台曬出了一系列的合照，其中她與80歲母親的合照更是引發網友關注，驚呼「這根本不像80歲」。

▲劉嘉玲在社群平台曬出了一系列到泰國旅遊的照片。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

▲劉嘉玲在社群平台曬出了一系列到泰國旅遊的照片。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

劉嘉玲先是在社群分享了一組與老公梁朝偉的甜蜜合照，畫面中她穿著一襲白色帶有花紋的襯衫長裙，搭配棕色涼鞋和米色圓頂遮陽帽，並佩戴墨鏡，顯得優雅有氣質。而梁朝偉則穿著深藍色襯衫配上白色短褲，戴著太陽眼鏡，手搭在劉嘉玲的肩上，兩人看起來幸福滿溢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉嘉玲與老公梁朝偉的甜蜜合照。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

▲劉嘉玲與老公梁朝偉的甜蜜合照。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

另外一組照片中，劉嘉玲分享了與家人的合照，其中最受網友關注的，就是她與80歲母親的合照。照片裡，劉嘉玲的母親頂著一頭白髮，穿著黑白花紋洋裝，坐在戶外的長椅上，整體顯得氣質出眾，凍齡狀態完全看不出已有80歲。劉嘉玲坐在母親旁邊，手搭在她的肩上，兩人神似姊妹。

▲劉嘉玲與80歲母親神似姊妹。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

▲劉嘉玲與80歲母親神似姊妹。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

一系列照片曝光後，立刻吸引了大批網友圍觀，紛紛留言讚嘆「媽媽好有氣質」、「被嘉玲姐的​​媽媽吸引了，這麼大年紀皮膚還那麼好」、「狀態和身材都太好了」、「根本是姊妹」、「跟媽媽很像，媽媽長壽八十多還那麼好身體」、「這根本不像80歲」。

▲劉嘉玲與全家人一同到泰國旅遊。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

▲劉嘉玲與全家人一同到泰國旅遊。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

猥褻未成年被判刑！　原子少年「小孩」消失3年IG「現聲」傳復出

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼

許允樂崩潰爆哭半小時！　「眼睛腫到睜不開」李玉璽捏臉放閃被抓包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉嘉玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹
  2. 金馬影帝張家輝「暌違10年」再訪寶島　讚台灣：這就是天堂了吧！
  3. 曾智希自爆1隱疾：晚上無法好好睡覺！　身體狀況曝光
  4. 劉俊謙露臀被導演用頭遮！張家輝睽違10年來台　笑曝內幕「屁股打玻尿酸」
  5. 張秀卿直擊抓姦現場！　當眾崩潰「離開台灣」狂燒百萬元：很後悔
  6. Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家
  7. 直擊／蔡秀彬「重現《撥打》溫馨手語」　致謝台粉：我很幸福⋯
  8. 男神張孝全竟是「卡皮巴拉」？　李沐親曝他私下真面目
  9. 看Lisa瘋馬秀遭封殺！「延禧最美妃子」消失1年半　深V站C位復出
  10. 呂文婉「停車遇2惡行」　嘆正能量耗盡：做人和氣善良很難嗎？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366