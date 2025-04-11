劉嘉玲赴泰旅遊「罕與80歲母同框」！　凍齡神態網看傻：根本姊妹

記者顧齊祐／綜合報導

香港女星劉嘉玲與影帝梁朝偉攜手相伴30幾年，是娛樂圈中的模範夫婦。近日劉嘉玲與全家人一同到泰國旅遊，並在社群平台曬出了一系列的合照，其中她與80歲母親的合照更是引發網友關注，驚呼「這根本不像80歲」。

▲劉嘉玲在社群平台曬出了一系列到泰國旅遊的照片。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）



劉嘉玲先是在社群分享了一組與老公梁朝偉的甜蜜合照，畫面中她穿著一襲白色帶有花紋的襯衫長裙，搭配棕色涼鞋和米色圓頂遮陽帽，並佩戴墨鏡，顯得優雅有氣質。而梁朝偉則穿著深藍色襯衫配上白色短褲，戴著太陽眼鏡，手搭在劉嘉玲的肩上，兩人看起來幸福滿溢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉嘉玲與老公梁朝偉的甜蜜合照。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）



另外一組照片中，劉嘉玲分享了與家人的合照，其中最受網友關注的，就是她與80歲母親的合照。照片裡，劉嘉玲的母親頂著一頭白髮，穿著黑白花紋洋裝，坐在戶外的長椅上，整體顯得氣質出眾，凍齡狀態完全看不出已有80歲。劉嘉玲坐在母親旁邊，手搭在她的肩上，兩人神似姊妹。

▲劉嘉玲與80歲母親神似姊妹。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）



一系列照片曝光後，立刻吸引了大批網友圍觀，紛紛留言讚嘆「媽媽好有氣質」、「被嘉玲姐的​​媽媽吸引了，這麼大年紀皮膚還那麼好」、「狀態和身材都太好了」、「根本是姊妹」、「跟媽媽很像，媽媽長壽八十多還那麼好身體」、「這根本不像80歲」。

▲劉嘉玲與全家人一同到泰國旅遊。（圖／翻攝自小紅書／劉嘉玲）