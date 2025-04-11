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主角驚傳換人！《銀魂劇場坂2D金魂篇》他淪男二　聲優：大銀幕看太過癮

記者吳睿慈／綜合報導

超人氣動畫  《銀魂》即將推出20週年紀念企畫第3彈《銀魂劇場版2D 金魂篇》，主角阿銀與他的萬事屋伙伴們即將遇到前所未有的故事發展，就連幫阿銀（坂田銀時）配音的聲優杉田智和看著大銀幕都忍不住說：「哇！這麼搞笑的劇情在大銀幕上看到也太過癮了吧？啊！是了，是《銀魂》就不意外了。」

▲▼主角驚傳換人！《銀魂劇場坂2D金魂篇》他淪男二　聲優：大銀幕看太過癮。（圖／羚邦提供）

▲《銀魂劇場坂2D金魂篇》即將上映。（圖／羚邦提供）

《銀魂劇場版2D 金魂篇》背景發生在這個曾經被稱為武士之國的國家，自從20年前被宇宙降臨的「天人」下了廢刀令之後，武士逐漸沒落，就在此時，一位擁有武士魂的男子坂田金出現了，主角「阿銀」淪為男二，連幫阿銀（坂田銀時）配音的杉田智和看到劇本也傻了，他甚至假裝賭氣地說：「我知道《金魂篇》的主要角色是金時，卻怎也沒想到自己聲配的阿銀有一天竟淪為男二，身邊的伙伴全投靠到金時那去了，怎麼會！」

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▲▼主角驚傳換人！《銀魂劇場坂2D金魂篇》他淪男二　聲優：大銀幕看太過癮。（圖／羚邦提供）

▲《銀魂劇場坂2D金魂篇》阿金由中村悠一配音，杉田智和的媽媽稱讚配音很厲害。（圖／羚邦提供）   

杉田智和甚至表示，某次母親來探班，無意間看到聲演阿金的中村悠一的配音表現時，忍不住轉頭對他說：「那個配阿金的中村先生很厲害耶，智和，你好像沒什麼用了喔。」輾轉得知此事的中村覺得開心卻又很不好意思，他說：「為了讓番外篇的主角阿金在氣勢上不輸給觀眾心目中的阿銀，我也是拚盡全力，幸好有聲演神樂的釘宮理惠與聲演新八的坂口大助幫助下，才順利完成了「阿金」的配音工作。
 
坂田金時與坂田銀時就像是完全相反的兩個人，阿金是擁有金色離子燙直順髮型與堅毅不屈性格的男子，帶領著神樂與志村新八，完成無數的委託，完美的性格與天生的領導力，讓他成為歌舞伎町的人氣王；而一頭天生銀色亂髮的阿銀說好是在《銀魂》中才是真正的男主角，這次卻遇到各方面都比自己優秀好幾倍的阿金，連走在町上都沒有人認得他，阿銀決心搶回往日的地盤，而阿金與夥伴們也打算擊退這名奇怪的銀髮男子，他們倆人誰能恢復歌舞伎町的和平日常。《銀魂劇場版2D 金魂篇》預計在4月18日上映。

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