蔡明亮陪看10小時電影！笑曝「怕自己睡著」　李康生怒走17分鐘催生《行者》

記者蕭采薇／台北報導

國際名導蔡明亮電影《行者》系列將啟動「行者十步」電影馬拉松的放映計畫，他11日在記者會上透露：「我要從第一秒鐘到最後一秒鐘陪伴觀眾，整體10小時，7個多小時放映，其他2個多小時是我和觀眾互動。」若是有觀眾睡著怎麼辦？蔡明亮笑說：「其實我都怕自己會睡著。」

▲蔡明亮《行者》系列將啟動「行者十步」電影馬拉松的放映計畫。（圖／記者李毓康攝）

蔡明亮透露，《行者》電影系列的靈感，其實起初是自己在舞台劇綵排時和李康生大吵一架，「他從左邊到右邊，有一個角色轉換的過程，但怎麼做都怪，他演不下去，就說不演了！」過了半小時後，李康生回到劇場就說他要用走的，於是從左到右走了17分鐘，「很震撼，我覺得很美很有力量，就開始有拍行者系列的想法。」

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▲ 蔡明亮與御用演員亞儂弘尚希。（圖／記者李毓康攝）

蔡明亮親自在電影院賣票已行之有年，現場被問起賣了20年是否會覺得太辛苦？他笑說：「越來越累是我真的有年紀了，但其實我是開心的。」蔡明亮坦言，自己現在去校園賣票有感覺比較難賣，「以前可能一班有大概30個學生買，現在是一個都不買，可能只有老師買。」會因此失落嗎？他笑說：「這是這個時代要面對的！慢慢來吧。」

蔡明亮坦言，很多人問自己何時停止拍攝，他笑說會拍到有其中一人不在為止，「這作品我會一路拍下去，我還有力氣就會繼續拍。」他也透露，今年會拍兩部全新的《行者》作品，一部在西班牙一部捷克，明年還有一部準備拍攝。

▲蔡明亮與御用演員亞儂弘尚希。（圖／記者李毓康攝）

至於長達10小時的馬拉松放映是否會擔心有觀眾不小心睡著？蔡明亮笑說：「我應該不會叫醒他，我會讓他好好睡，我也害怕自己會睡著，因為我要看10遍耶！」他笑說自己不會限制大家要帶什麼東西進戲院看電影，更不會害怕沒觀眾：「我的作品一直在巡迴，不久我要去墨西哥辦回顧展放映十部行者作品，我都老了！看到我的回顧展在辦不是很好的一件事嗎？」

蔡明亮曾患上恐慌症，被問起身體狀況，他笑說，目前就是心情保持平靜：「以前會焦慮怎麼賣這麼少，現在覺得是什麼就什麼，我做的東西不是這麼主流，在台灣迴響還不錯。」蔡明亮表示，自己年紀漸長，悟出了3件事「吃簡單一點、不要吃太飽、不要跌倒。」

▲蔡明亮被問起身體狀況，他笑說，目前就是心情保持平靜。（圖／記者李毓康攝）

蔡明亮表示：「人到一個年齡是會自己跌倒的，你不知道自己什麼時候會失衡，上廁所洗澡都要很小心。我不知道自己能活多久，我自己無法控制，但我希望我活著的時候要過得好。」他透露自己固定每3個月就會去台大回診，身體狀況都很正常。