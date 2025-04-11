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失眠纏身10多年！歐陽靖睡前「被迫做1件事」結果睡超好：孩子接住了我

記者潘慧中／綜合報導

女星歐陽靖平常除了分享育兒點滴，也不時會更新移居台南後的近況。她11日便在社群網站坦言，年輕時就開始會失眠，沒想到，這個情況打從懷孕後就逐漸好轉，「失眠了半輩子…卻因為育兒痊癒了，這是我在當媽媽之前想都沒想過的事情。」

▲▼歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖謝謝兒子治好了她的失眠。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖坦承她從年輕就飽受失眠所苦，過去十多年依賴了不少助眠藥物，甚至一度靠飲酒想灌醉自己，連運動和跑馬拉松都沒有太大幫助，「我曾經以為一輩子都無法好好睡覺了。」

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然而令歐陽靖驚訝的是，人生第一次真正熟睡的經驗，竟是在懷孕的那10個月，即使當時面臨疫情與婚姻破裂等困境，卻每日吃飽睡、心情異常愉悅。

▲▼歐陽靖懷孕後越睡越安穩。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

隨著孩子出生，歐陽靖的生活作息也被徹底改變。她透露兒子作息規律但淺眠，只有她在身旁才睡得安心。為了陪小孩入睡，她養成「假裝先睡著」的習慣，期間不看手機、安靜閉眼，結果反而自己先沉沉入睡，「因為實行『在小孩面前自己盡量不滑手機』的原則，小孩晚上在家時我幾乎都沒看手機⋯結果居然就治癒了我的失眠！」

歐陽靖表示，睡前2小時不碰3C產品，是改善睡眠的重要方法，但她過去始終難以做到，「沒想到是新醬逼迫我做到的！」而且自半年前起，她也下定決心完全戒酒，睡眠品質因此越來越穩定，讓她不禁感慨地說：「我在人生中跌了很多跤，是這孩子接住了我。」

歐陽靖IG全文：

說件奇妙的事情⋯⋯

我從年輕就開始失眠，曾吃了超過10年以上的助眠藥物包括史蒂諾斯、鎮定劑，依然沒有太大幫助。
甚至後來開始跑馬拉松、運動充足也一樣，太累反而更睡不著，而不想吃藥就只能靠飲酒灌醉自己。

我曾經以為一輩子都無法好好睡覺了⋯

人生第一次真正睡得超飽，是在懷孕的那10個月⋯明明遇到新冠疫情、與丈夫離異等負面狀況，我卻每天吃飽睡、睡飽吃，心情莫名超好？

然後新醬逐漸長大⋯他是個生活作息規律，但很淺眠的小孩，唯有媽媽在身邊才能安心入睡。

為了催他睡覺，我都會躺在他身邊『假裝先睡著』，不敢動、也不敢滑手機，只能閉上眼睛⋯⋯結果我都比他先睡著！

而且因為實行『在小孩面前自己盡量不滑手機』的原則，小孩晚上在家時我幾乎都沒看手機⋯結果居然就治癒了我的失眠！

・・・

治療失眠有一個很重要的方法：睡前2小時絕對不看任何3C產品。

但這個原則知易行難啊！沒想到是新醬逼迫我做到的！

半年前開始，他也讓我決定再也滴酒不沾，結果我的睡眠品質越來越好。

失眠了半輩子⋯卻因為育兒痊癒了，這是我在當媽媽之前想都沒想過的事情。

・・・

昨晚睡前我破例拿起手機，拍下新醬這張可愛的臉，他抱著最愛的鯊鯊，對我說：「媽媽我愛你！」

雖然因為新醬的高需求跟淺眠，我沒辦法在他入睡後起床做自己的事，但我知道『好好睡覺』是人生中最重要的功課之一。

睡得好才會身體好，有能量才會心情好、遠離憂鬱體質⋯睡眠太重要了！

不只說過一次⋯我在人生中跌了很多跤，是這孩子接住了我

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