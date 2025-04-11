「中職最正MC」終於露額頭！掰了短瀏海 穿中空內衣現身：喜歡換造型

記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，有「中職最正MC」的封號，目前除了是樂天桃猿的MC，她還是職籃啦啦隊慕獅女孩的一員。近期格外引起討論的是，之前都以及眉瀏海現身的她，最近終於露出額頭，並笑稱自己是「喜歡換造型的牡羊女」。

▲艾融最近終於撥開瀏海。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



艾融2024年幾乎都以及眉短瀏海示人，但她後來不再修剪瀏海，似乎決定任其留長，別有一番小女人的韻味。從最近的照片中，只見她的中分長瀏海相當修飾臉型，粉嫩色調的妝容，格外增添少女感。

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▲▼艾融相當適合露額頭的造型。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



此外，艾融透露這是她第一次參加慕獅女孩日，「謝謝大家的美照」，身穿白色中空運動內衣，外搭一件藍紫色外套的活力模樣，全被粉絲的鏡頭捕捉了下來。

▲▼艾融之前都以短瀏海示人。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）







事實上，艾融雖然外型亮麗，卻有網友批評過她嘴巴超大，「說我笑到裂開。」對此，她曾表示其實很喜歡自己的嘴巴，有時聽到負面評論難免暴走，當下只能立刻打電話跟朋友抱怨，不開心的情緒就會慢慢拋諸腦後。