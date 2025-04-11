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Tizzy Bac新歌暗藏BL情愫！　福爾摩斯的心「被神偷偷走」超另類

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac繼為兩部話題影集《死了一個娛樂女記者之後》與《童話故事下集》打造高話題主題曲，近日推出創作專輯《說出我的名字》，巡迴演唱會也將啟動，首場將於5月16日在台北 Legacy Taipei 熱力開唱，接著一連前往11個城市開唱，場次陸續加開中。演唱會門票將於4月15日中午12點開賣，詳洽拓元。

▲▼Tizzy Bac。（圖／相信音樂提供）

▲Tizzy Bac將展開巡演。（圖／相信音樂提供）

Tizzy Bac透露，專輯中多首作品的靈感正是來自巡演或音樂節等演出途中，與樂手夥伴們的天馬行空亂聊。其中話題新作〈怪盜激不得〉，就是從「怪盜基德」的玩笑話演變而來，一句「你激不得喔！」成就了這首中二又帶點可愛氣息的創作，以熱烈的鋼琴旋律為專輯揭開序幕。

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這首歌的編曲風格也充滿驚喜，向經典007電影、偵探片致敬，充滿飛車追逐、黑白槍戰的張力，充滿視覺化的張力與節奏感。錄音時貝斯手甚至被要求「不能彈正常的貝斯」，必須化身槍手，只彈出「碰碰碰」的開槍節奏，讓整首歌充滿戲劇張力與畫面感，展現Tizzy Bac對聲音敘事的獨到創意。

惠婷進一步透露，〈怪盜激不得〉其實是一首帶有「BL氣息」的情歌，靈感源自福爾摩斯與死敵莫里亞蒂之間，那種「你逃我追，你插翅難飛」的情感，她說：「他們爭鬥到最後，會不會其實惺惺相惜？這種競技性的情愫很吸引我，像是在唱『你這個神偷，竟然把我的心都偷走了』那種感覺。」這首歌不只是另類的愛情故事，更是Tizzy Bac在風格與敘事上的一次大膽突破。

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