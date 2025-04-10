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阿翔不幸化身箭靶　遭楊繡惠無情狂射

記者葉文正／台北報導

民視八大《綜藝新時代》主持群阿翔、籃籃、楊繡惠和無尊，日前回到熟悉的雲林，展開新的挑戰，節目開場，隨著《福音戰士》音樂響起，瞬間勾起眾人去年在雲林養鵝的回憶，現場氣氛超熱烈，大家紛紛起舞，歡樂迎接任務。

▲▼阿翔遭到無情掃射。（圖／民視提供）

▲阿翔遭到無情掃射。（圖／民視提供）

節目揭曉當日主題前，阿翔先模仿軍隊口令整隊，迎接玉米職人吳文吉登場，這一段操作令一旁的無尊很是不解，忍不住吐槽：「為什麼我們要突然演軍教片？」沒想不說話還好，一插話，職人立馬要求無尊交互蹲跳20下！阿翔解釋，原來今日的烤番麥達人曾是國軍志願役上士，退伍後才回到家鄉四湖賣起烤玉米，並繼續提醒大家，今天的一舉一動都需要照規矩來，要向阿吉大哥好好學習！

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▲▼阿翔遭到無情掃射。（圖／民視提供）

▲楊繡惠(左二)下手不容情。（圖／民視提供）

楊繡惠表示她們並未當過兵，不知道怎麼做。沒想卻因沒有舉手發言，職人又讓無尊多跳20下，急的無尊馬上說：「關我什麼事啊！是她講的耶！」瘋狂插話的無尊沒想到換來的只有無止盡的「20下」，現場實在是逗趣又幽默。

▲▼阿翔遭到無情掃射。（圖／民視提供）

▲大家一起體驗當玉米職人。（圖／民視提供）

兩位教官是擁有十多年經驗的採玉米達人，他們將教導藝人們一同採收，為增添挑戰性，職人宣布比賽採輸者將接受「恐怖懲罰」，阿翔好奇詢問懲罰內容，職人反問：「你當初是什麼兵種？」沒想到阿翔竟自爆：「我是白雪藝工隊」，起初是打燈光，卻因打得太爛被長官嫌棄「你打的是什麼爛燈！」，長官便詢問阿翔會不會跳舞？沒想到阿翔現場邊唱邊跳郭富城的〈狂野之城〉，眾人不可置信的拍手大笑直呼「好荒謬！」

隨後採收玉米比賽正式展開，為了不被懲罰，眾人卯足全力摘採收玉米，楊繡惠甚至在籃籃袋中發現「磚頭」，偷吃步令人哭笑不得。最終「青年組」籃籃、無尊、陳嘉泰以31公斤險勝「長青組」。緊接著懲罰時刻登場，職人穿上偽裝衣，手拿橡皮筋狙擊槍現身，原來職人當兵時曾是狙擊手，而這也是輸家即將受到的恐怖懲罰。

阿翔被指定頭戴假蘋果坐板凳，職人神射擊中目標，正當阿翔以為逃過一劫時，職人一邊說道還有一把更厲害的一邊拿出橡皮筋「格林機槍」，看到楊繡惠立刻興奮地接過，並對著阿翔連續發射，眾人興奮大喊「百發百中」，只有阿翔苦笑道「我是輸多少啦！」，逗得眾人笑的合不攏嘴。

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