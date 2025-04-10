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金城武《風林火山》殺青7年！確定入選坎城影展　粉絲敲碗：活生生男神走紅毯

記者蕭采薇／綜合報導

第78屆坎城影展於10日公布首波入選名單，香港名導麥浚龍的《風林火山》入選午夜展映單元，該片也是「亞洲男神」金城武目前為止拍攝的最後一部作品，在殺青7年終於要問世，影迷也相當期待，久未公開露面的金城武，可以踏上坎城紅毯。

▲《風林火山》是「亞洲男神」金城武目前為止拍攝的最後一部作品。（圖／翻攝自YouTube／麥浚龍官方頻道）

▲《風林火山》是「亞洲男神」金城武目前為止拍攝的最後一部作品。（圖／翻攝自YouTube／麥浚龍官方頻道）

今年有多位名導帶新作角逐金棕櫚獎，包括以對稱構圖著名的導演魏斯安德森（Wes Anderson），就將帶著新片《腓尼基計劃》前進坎城，卡司包括西歐戴托羅、史嘉蕾喬韓森、湯姆漢克斯、班尼迪克康柏拜區，陣容非常堅強。

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此外，集結瓦昆菲尼克斯、佩德羅帕斯卡、艾瑪史東、奧斯汀巴特勒的《愛丁頓》，由《寶可噩夢》導演艾瑞艾斯特執導，而艾瑪史東更有望繼威尼斯影展與奧斯卡後，再添一座坎城影后。此外，史嘉蕾喬韓森除了演員外，導演作品《偉大的伊蓮娜》也被「一種注目」單元相中，堪稱是今年最風光女星。

▲艾瑪史東,蓋兒加朵,史嘉蕾喬韓森,Louis Vuitton,Mugler,時尚,穿搭,奧斯卡。（圖／路透社）

▲史嘉蕾喬韓森堪稱是今年坎城最風光女星。（圖／路透社）

華語片部分，僅有香港名導麥浚龍的《風林火山》入選午夜展映單元。該片早在七年前就殺青，卡司包括金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓，也是金城武目前唯一未上映的作品，而若男神維持這班半退休步伐，《風林火山》也極可能是金城武最後一部電影。如今終於要問世，粉絲也期望有機會能看到許久未在螢光幕前露面的金城武踏上坎城紅毯。

《喜歡你》記者會-金城武（圖／記者黃克翔攝）

▲金城武已久未公開現身。（圖／記者黃克翔攝）

 

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金城武, 風林火山, 坎城影展, 麥浚龍, 劉青雲, 古天樂, 梁家輝, 高圓圓

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