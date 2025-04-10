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與國光女神全裸對戲「身體起反應」　劉宜豪零度天氣街頭裸奔100秒

記者蕭采薇／台北報導

導演雲翔去年初榮耀參與第53屆鹿特丹國際影展，受邀擔綱「焦點影人」單元展映10部電影。如今，他最新作品《誰在看著我們》共27名演員全裸上陣，露點畫面超過100幕，尺度不輸過往。其中台灣主角劉宜豪大膽在西班牙大街裸奔，坦言與「國光女神」黃巧綸全裸對戲，起了「性致」勃勃的反應。

▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路，搭擋「國光女神」黃巧綸。（圖／攝露士提供）

▲《誰在看著我們》劉宜豪與「國光女神」黃巧綸全裸對戲，起了「性致」勃勃的反應。（圖／攝露士提供）
 
雲翔表示：「《誰在看著我們》是我歷來最艱辛的一部電影，前期製作早在107年，終於公映搔了我7七年之癢，簡單有死而暝目之感。電影的第一個名字是文青得不行的『柏拉圖式死亡』，主題是於我老掉牙的探究死亡和來世，我想拍出一部像是『死亡百科全書』的作品，終結我畢生在這方面的思考和生命，至少是電影創作的生命。」

▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路，搭擋「國光女神」黃巧綸。（圖／攝露士提供）

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▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路。（圖／攝露士提供）

主角之一的劉宜豪在片中飾演慘遭長官霸凌性侵的小兵，不幸絕望自盡，卻在死後迎來意想不到的「新生」，獲得附體能力，跟著不同宿主周遊世界。本片在台灣、香港、日本、泰國、西班牙等地取景，展開他奇幻又驚險的旅程。

▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路，搭擋「國光女神」黃巧綸。（圖／攝露士提供）

▲《誰在看著我們》劉宜豪在片中飾演慘遭長官霸凌性侵的小兵。（圖／攝露士提供）

在香港場景，劉宜豪遇見志同道合的美女小提琴家黃巧綸，攜手幫助一位懷才不遇的香港青年。劉宜豪與黃巧綸有場戲在天台全裸依偎，劉宜豪回憶當時彷彿假戲真做，一度對她動情有點尷尬。他說，白天先看到黃巧綸穿洋裝拉小提琴，「她穿洋裝的樣子很好看，結果晚上就要全裸，一開始很緊張不知所措，身體還有起反應，我只好假裝鎮定把戲拍完。」

▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路，搭擋「國光女神」黃巧綸。（圖／攝露士提供）

▲《誰在看著我們》找來「國光女神」黃巧綸演出。（圖／攝露士提供）

在西班牙，劉宜豪更有大膽表演，除了在僅只7度的寒冬，全裸躺大街，逼自己不可以顫抖；還有一場與另一名台灣演員冬也，一起上演長達100秒一鏡到底的全裸大街狂奔。劉宜豪說：「這場戲原本沒有我，後來跟導演討論，我是鬼，環遊全世界，冬也跑，我好像也應該跑。在街上裸奔是一件很難的事，會害羞，內心也有掙扎，但我是個鬼，所以跑的時候，是邊跑邊跳，甚至S型跑，我想像中的鬼應該是這樣頑皮地飛來飛去。」

▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路，搭擋「國光女神」黃巧綸。（圖／攝露士提供）

▲《誰在看著我們》共27名演員全裸上陣，露點畫面超過100幕。（圖／攝露士提供）

青年劉宜豪最終敞開心扉，坦承自身悲慘的經歷如何讓他萌生死亡的念頭。他希望透過這部電影，訴說自己最真實的情感，也為逝去的父母獻上最後的哀悼。本片靈感源自男主角之一在上一部電影拍攝期間，被鬼附身的真實經歷。人在做，天在看，「鬼」也在看，電影將於5月9日全台上映。

▲《誰在看著我們》劉宜豪在西班牙全裸躺大馬路，搭擋「國光女神」黃巧綸。（圖／攝露士提供）

▲《誰在看著我們》靈感源自男主角之一，在上一部電影拍攝期間，被鬼附身的真實經歷。（圖／攝露士提供）

 

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