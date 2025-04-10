賈永婕受邀大聯盟「代表台灣擔任開球投手」！　狂喜：做夢都在笑

記者張筱涵／綜合報導

藝人賈永婕宣布即將代表台灣，於美國職棒大聯盟（MLB）登場開球，成為紐約大都會隊「台灣日」活動的特別來賓。賽事將於5月24日晚間舉行，當天大都會隊將對戰洛杉磯道奇，賈永婕也將站上大聯盟投手丘，為活動揭開序幕。

▲賈永婕將代表台灣到美國職棒大聯盟台灣日活動開球。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕10日在社群上分享興奮心情，直呼：「天啊！我的媽呀！不敢相信，賈董要站上大聯盟了！這也太不真實了啦！」她笑稱自己已經開心到「做夢都在笑」，甚至還說大腿都被自己捏到瘀青，實在難以相信這不是夢。她特別感謝紐約台灣商會的邀請，並表示：「我將會帶著勇往直前的台灣精神前進紐約，前進大聯盟！」

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消息曝光後，網友湧入留言區送上祝福與驚嘆：「太厲害了」、「賈董棒棒，恭喜恭喜」、「ya～台灣有妳更漂亮了！」、「感謝賈董讓世界看見台灣」、「這才是真正行銷台灣，讓世界見到台灣，貨真價實的台灣之光」，還有人笑說：「哇！捨妳其誰，行銷101、Taiwan第一名」、「都到大聯盟了，球速應該要提升了吧！」「還有什麼是賈董做不到的呢？」

有網友特別留言叮囑：「請賈董帶著勇往直前的台灣精神外，也請宣傳台灣觀光。」對此，賈永婕也親自回應：「一定要的！」充分展現她作為「台灣之光」的自覺與使命感，粉絲也紛紛期待她當天的帥氣開球英姿。

【賈永婕臉書全文】

天啊！我的媽呀！不敢相信，賈董要站上大聯盟了！這也太不真實了啦！

5/24 晚上的紐約大都會台灣日活動，今年大都會隊迎戰道奇隊，我會代表台灣擔任開球投手。

大腿已經被我捏到瘀青了，這真的不是夢，但是我已經開心到做夢都在笑

感謝紐約台灣商會的邀請，我將會帶著勇往直前的台灣精神前進紐約，前進大聯盟！

#teamtaiwan

#台灣尚勇