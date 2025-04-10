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蔡康永認從未訪過小S！　現階段不敢「原因惹心疼」：我們會爆哭

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，她的好友蔡康永近日接受雜誌訪問，談及生死話題，「如果不承認有死亡是沒辦法把日子過好的。」更坦言出道至今訪問超過2萬人，但卻從未訪問過小S，被問到現在會想問她什麼問題？蔡康永則表示：「現在我們做訪問的話，我們真的會爆哭，這是難以想像的處境。」認為關係越親近越難好好訪談。

▲▼吳曉樂（左）與蔡康永對談。（圖／公視提供）

▲蔡康永表示現階段不敢訪問小S。（圖／資料照／公視提供）

蔡康永從不迴避談論生死，表示從小就開始練習面對死亡，「我覺得我爸死掉的時候，讓我確認我這個人活到世界上的依據完全消失，媽媽也不在了，都是在你沒有好好跟他們聊過的狀態，好像某一部分你應該知道的故事，再也沒有機會知道。」

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即便早已看淡離別，但當他遇到時還是難免措手不及，「等它真的來的時候，你還是會嚇一跳，原來它還會以這個面貌出現，每一次對我們來講都是全新的經驗。」事實上，他先前受訪也提過大S，「她的消失對我而言，就是一個獨特的消失，因為她本身有很多獨特的部分在。她消失的方式不太像死亡，比較像不見了的感覺，錯愕感很難克服。」

▲▼大S蔡康永。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛、Instagram／kangyongcai）

▲蔡康永談到大S語氣淡淡哀傷。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛、Instagram／kangyongcai）

蔡康永接著提到，大S的離世比起對他的影響，他更在意這件事情對小S造成的影響，「我覺得大S的消失，也就意味著小S的某一個部分的消失」，雖然他會試著用個人的方法去陪伴小S，但一個人要向別人表達悲傷也是需要力氣的，這就要看當事人有沒有力氣發出這樣子的呼喚。

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蔡康永, 小S, 大s, 康熙來了

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