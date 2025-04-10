倒數2天來台！KNK金賢鐘「摔倒腦震盪」宣布缺席　比讚報平安

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團KNK成員金賢鐘因練習時意外摔倒，經醫院診斷出現腦震盪症狀，需住院接受治療，因此確定缺席原定於4月12日在台北Clapper Studio舉辦的粉絲見面會。屆時，活動將由金智勳、李東源、鄭因成3人體制登台與粉絲見面。

▲金賢鐘因受傷缺席來台見面會。（圖／翻攝自Instagram／kimhyunzzong）



KNK官方Instagram今（10日）發出緊急公告，金賢鐘在為活動做準備時受傷，隨後接受精密檢查後被診斷需立即住院休養，目前他將暫時中斷活動，專注康復。他在相關消息曝光後，本人也於Instagram曬出比讚照片報平安，並寫道：「請不要擔心，我會盡快康復的。」

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台灣主辦單位也在發出公告後，提及若因為成員異動而想要辦理退票者，請參照遠大售票系統所公告之「2025 KNK KINGDOM：TAIWAN 演出異動及退票說明」，而此次購買賢鐘自拍、拍立得、簽名會福利票券的觀眾有2種選擇，活動當天到特典福利兌換處更換其他成員的相同福利，第二個選擇就是到遠大售票系統辦理退票，將免收手續費。

▲主辦公告。（圖／翻攝自Instagram／starstone_entertainment）



金賢鐘2015年以男團ROMEO出道，當時使用藝名「賢慶」，因高挑身材、出色歌唱與舞蹈實力受到矚目。他曾參加選秀節目《MIXNINE》，被選為練習生間的「臉蛋TOP3」，2022年也登上綜藝《新品上市 便利餐廳》，與歌手李燦元展現深厚私交引發熱議，接著在2023年作為新成員加入KNK，開啟全新演藝旅程。