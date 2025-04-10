蔡尚樺「上下都露」主持富邦MVP晚宴！嘆：再努力都比不上股市賠的錢

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺的主持功力備受肯定，她近日受邀主持富邦MVP晚宴，「每天被工作填滿好開心」，一襲深V低胸禮服，超有料上圍全被看光光，火辣程度破表！

▲蔡尚樺上露事業線，下露美腿。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺放下一頭及腰長髮，身穿銀色亮片禮服，相當映襯她的白皙肌膚，深V剪裁辣露豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲蔡尚樺擁有窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



不只這樣，鏡頭一拉遠還能發現，蔡尚樺的裙襬高衩開到直逼大腿根部，坐在沙發上的時候，若隱若現出穠纖合度的雙腿線條，甜美笑容瞬間融化粉絲的心。

▲蔡尚樺最近受邀主持富邦MVP晚宴。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



努力工作的蔡尚樺還有感而發地說，最近最大的感想莫過於「再怎麼努力賺錢，都比不上股市裡賠掉的錢」，朋友甚至還開玩笑說不想節儉了，「與其錢錢被川普燒光，還不如自己花光(咦！怎麼好像有點道理)。」

蔡尚樺IG全文：

最近最大的感想就是

再怎麼努力賺錢

都比不上股市裡賠掉的錢

我朋友說

再這樣下去她都不想省吃儉用了

與其錢錢被川普燒光

還不如自己花光

(咦！怎麼好像有點道理)

#主持富邦MVP晚宴

#每天被工作填滿好開心