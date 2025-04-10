Lulu「蒸籠直接放頭上」主持鼎泰豐春酒！近看還會冒煙 網驚：太猛

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）主持經驗豐富，近日受邀主持鼎泰豐的67週年春酒，她不只一如既往拿出渾身解數，連造型也下足功夫，「直接把一個真正的蒸籠放在頭上」，仔細看還被發現在冒煙，讓不少粉絲驚豔直呼「太猛」！

▲Lulu主持鼎泰豐的春酒時，造型都下足苦心。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



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照片中，可以看到Lulu身穿長版淡粉色西裝外套，剪裁俐落且帶有垂墜感，下身則搭配輕盈的白色紗裙，增添浪漫氛圍。格外引起討論的是，她直接把真正的蒸籠頂在頭上，打開蓋子還會冒煙！

▲仔細看Lulu的蒸籠還會冒煙。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



不只這樣，Lulu還在蒸籠裡放入手繪的小籠包吊飾，並在現場送給大家，「感謝我的團隊幫我弄到頭上來。」被問到用出冒煙效果的方式時，她僅語帶神秘地說「因為剛蒸好會冒煙」，並未正面回應。

▲▼Lulu還在蒸籠裡放入手繪的小籠包吊飾。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



有鑑於去年的造型是「手捏了黏土版的18折小籠包」放在頭上，今年更放大絕頂著真正的蒸籠，讓Lulu不禁苦惱地說：「人家鼎泰豐我是頂太瘋，現在我已經不知道明年要怎麼辦了，請大家給我一些意見！」

▲Lulu分享幕後花絮照。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）