潔哥帶女兒校外教學「沒看通知單」沒備餐！結局神逆轉：超級白爛

記者陳芊秀／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）10日發文分享帶女兒參加校外教學的趣事。她事前沒有看校外教學的單子，結果中午才發現學校沒有供餐，要家長自行準備，而且該處是山上無法叫外送，沒想到經過老公幫忙，結局大逆轉，「就我們兩個吃熱呼呼的便當」。

▲潔哥帶女兒校外教學「沒看通知單」沒自備午餐，結局大逆轉。（圖／翻攝自臉書）

潔哥自認是隨興媽媽，坦言自己完全沒仔細閱讀校外教學通知單，意外發現當天中午校方不提供餐點，需由家長自行準備。然而，她事先沒有準備，以為可以透過外送解決，卻發現校外教學的地點在山上，根本無法叫外送。

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幸運的是，遠在外地出差的老公「岳妹」得知情況後，迅速聯繫住在附近的客戶幫忙送來兩個便當。潔哥幽默地描述現場狀況：「其他家長都在吃麵包什麼的，就我們兩個吃熱呼呼的便當，有夠香超級白爛。」此外，她透露自己花了500元買很多零食。

▲老公岳妹神救援，潔哥和女兒吃到熱呼呼便當。（圖／翻攝自臉書）

網友笑回「出外靠客戶」、「妥妥的潔哥風範啊！我就隨性」、「這是什麼佛系客戶嗎」、「太強了啦！！！大家一定很羨慕」、「岳妹終於做了讓妳感動的事」。有人好奇為何校外教學沒有發餐盒？潔哥回應「因為這裡是生態園區，在山上」。