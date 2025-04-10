台股暴跌必點白冰冰神曲〈現金寄治股市〉！本尊發聲：川普卡好心咧

記者陳芊秀／綜合報導

受到美國總統川普的對等關稅政策影響，台股連續暴跌3天，不少藝人也受到股災波及。網友找出白冰冰1989年發行的神曲〈現金寄治股市〉來朝聖，而她10日也再度分享這首歌曲向川普喊話啦！

▲台股暴跌3天，網友紛紛朝聖白冰冰1989年神曲〈現金寄治股市〉。（圖／翻攝自臉書）

〈現金寄治股市〉歌詞描述親戚朋友不要為金錢傷和氣，每段歌詞最後都會唱著「我的現金目前攏寄治股市」，正巧呼應大眾當今的投資習慣，儘管歌曲至今已經36年，台灣只要一發生股災，金融圈網友紛紛在各大社群網站轉發這首歌曲，網友前去YouTube朝聖留言「2025金曲獎年度歌曲」、「2025的今年這首歌要紅了」、「含淚朝聖」、「2025洗腦神曲」。

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▲白冰冰神曲經歷36年，歌詞仍呼應現在的股民心聲。（圖／翻攝自臉書）

白冰冰也親自分享自己的歌〈現金寄治股市〉，PO文「慘啊⋯慘啊⋯川普啊！你嘛卡好心咧」。年輕網友輪番回應「還真沒聽過這首，滿好的」、「可能年記太小，沒聽過這首歌耶！不過這首歌現在聽特別有感啦」。還有人說「好聽很好聽，符合股民的心聲」、「大家慘不忍睹」、「太貼切了」。

▲白冰冰發文。（圖／翻攝自臉書）