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韓團進軍台灣兒童界！DKB跳神曲〈卡加布列島〉：準備當水果哥哥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團DKB日前訪台舉辦粉絲演唱會，原預計挑戰兒童神曲〈卡加布列島〉，但他們看了3次影片依然失敗，現場承諾會好好學習拍成Reels來完成任務。果然，近日他們信守承諾，在IG貼出集體「萌化」變身成為大家童年的哥哥們，連YOYO台的官方粉專和水果姐姐、哥哥們也到他們的版面上簽到，引發討論。

▲▼ 韓團進軍台灣兒童界！DKB跳神曲〈卡加部列島〉：準備當水果哥哥。（圖／翻攝自DKB IG、 Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲韓團進軍台灣兒童界，DKB信守承諾成功挑戰神曲〈卡加部列島〉（圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

DKB在粉絲演唱會上挑戰失敗，但他們返韓後信守承諾，合體挑戰神曲〈卡加布列島〉，引起原唱YOYO家族帶著眾多水果姐姐和哥哥們到他們的官方IG簽到，發文支持〈卡加布列島〉進攻韓國兒童市場，而他們也趁機許願希望能進軍兒童市場，得知台灣兒童台的都是以水果命名，他們玩心大開，立刻想好抬頭認真表示：「我準備當水果哥哥了！」

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D1和E-CHAN默契相當都選了葡萄，E-CHAN樂當「葡萄哥哥」，認為紫色葡萄看起來雖然比較冷淡，但內涵柔軟的果肉，又有甜甜的味道，很有魅力。D1則強調自己是「綠色」的麝香葡萄，請稱呼他「麝香葡萄哥哥」，除了因為是他最愛的水果，「對於小朋友應該會覺得很清爽，可以一串一串吃也很方便，很容易親近的存在。」GK認為自己是「橘子哥哥」，自信表示：「因為橘子要撥開他的皮才知道味道多好吃，像我一樣要撥開才知道是多有魅力的存在。」

▲▼ 韓團進軍台灣兒童界！DKB跳神曲〈卡加部列島〉：準備當水果哥哥。（圖／翻攝自DKB IG、 Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲▼ 韓團進軍台灣兒童界！DKB跳神曲〈卡加部列島〉：準備當水果哥哥。（圖／翻攝自DKB IG、 Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲▼ 韓團進軍台灣兒童界！DKB跳神曲〈卡加部列島〉：準備當水果哥哥。（圖／翻攝自DKB IG、 Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供）

▲DKB跳神曲〈卡加布列島〉，喊話要當水果哥哥。（圖／翻攝自DKB IG）
  
而因為有著好膚況的熙瓚封自己是「水蜜桃哥哥」，原來他因為皮膚白，有一個暱稱叫做「梁（涼）水蜜桃」。准序的答案相當俐落，認為自己是「蘋果哥哥」，因為熟與不熟都相當清爽。HARRY-JUNE用最喜歡的水果取名，請大家叫他「水梨哥哥」。因為來台灣吃芒果冰，因此愛上的YUKU搶著當「芒果哥哥」，對芒果的喜愛完全表露無遺，相當可愛。

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