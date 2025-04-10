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連俞涵掰了「20公分長髮」！一刀剪掉全捐出 千人驚豔：變超帥

記者潘慧中／綜合報導

連俞涵儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她9日便在社群網站上傳一系列剪掉20公分長髮的照片，至今已吸引上千人按讚留言直誇：「變超帥！」

▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲連俞涵最近剪了短髮。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

連俞涵本來留有及胸長髮，但為了新作品，她毅然剪掉20公分的頭髮，「前面兩束設計師說我可以自己剪。」成果出爐後，只見她的髮絲經過層次修剪，後腦勺弧度明顯，營造出輕盈俐落感。

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▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲連俞涵原本留著及胸長髮。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

內彎的髮尾更加凸顯連俞涵五官的立體度，瀏海自然側分，融合了中性與柔美的元素，「今天之後洗頭髮吹頭髮會變很快了呢」，梳洗完畢後，她已準備好迎接新角色。

▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲▼連俞涵。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

▲連俞涵的新髮型被稱讚又帥又美。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）

值得一提的是，連俞涵剪髮前還特地詢問了公益單位，了解可以捐髮的長度後，髮廊事後就協助捐出她長達20公分的頭髮，「大家如果之後有要剪短髮，也可以詢問髮廊有沒有合作的公益單位，換髮型的時候，還可以順便一起捐頭髮喔！」

連俞涵IG全文：

有心理準備
知道這次任務需要剪頭髮
詢問可以捐髮的長度之後
髮廊會幫我捐給公益單位
前面兩束
設計師說我可以自己剪
竟然有二十公分的頭髮可以捐
還有一個超可愛的感謝狀
今天之後洗頭髮吹頭髮會變很快了呢
大家如果之後有要剪短髮
也可以詢問髮廊有沒有合作的公益單位
換髮型的時候
還可以順便一起捐頭髮喔
清爽的日子
梳洗完畢之後
全心迎接新角色

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