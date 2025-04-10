記者張筱涵／綜合報導

星二代歌手何以奇9日透過影片分享自己患有一種被稱為「聲音恐懼症（恐音症；Misophonia）」的罕見症狀，特別對「咬蘋果」的聲音極度敏感，直言「光用想的就整個毛起來」，讓不少網友大感驚訝。

▲何以奇有蘋果聲音恐懼症。（圖／翻攝自Instagram／yichi_ho）



在影片中，何以奇提問「你們也有極度敏感害怕的聲音，講出來卻沒人懂的嗎？」並以自身為例，表示咬蘋果的聲音都會讓她瞬間起雞皮疙瘩，她坦言身邊從沒遇過身邊有相同困擾的人，因此當她請求「不要在我旁邊吃蘋果」時，常被他人以異樣眼光看待，但這真的很困擾她，最近更發現對咬蓮霧的聲音也開始有起雞皮疙瘩的反應：「甚至都不用咬，光用想的就整個毛起來！」

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何以奇的坦率分享，引來大批粉絲留言支持，有人表示曾在Podcast聽過類似案例，也有人分享自己對「翅膀震動聲」或特定蔬菜咀嚼聲感到不適。有粉絲提問：「像芹菜或小黃瓜那種脆脆聲音也會讓你不舒服嗎？」她則回應：「沒有，就蘋果，以及最近發現的蓮霧……」此番互動讓許多網友直呼「奇怪的知識增加了」，也讓社群中對聲音恐懼症的認識提升。

▲何以奇每次說自己害怕咬蘋果的聲音，都會被冷眼以待。（圖／翻攝自Instagram／yichi_ho）

