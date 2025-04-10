社畜必看10大鄉村療癒系韓劇！　《苦盡柑來遇見你》IU演技圈粉

文／網路溫度計

近期討論度超高的話題韓劇《苦盡柑來遇見你》你看過了嗎？劇中動人的親情羈絆、小人物的群像刻畫，以及鄉村獨有的慢節奏和真摯的情感連結，都深深走入人心。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網路討論度最高的10大「鄉村療癒系韓劇」，一起走入這些鄉村韓劇的世界，讓疲憊的心靈得到治癒吧！

NO. 10 《天氣好的話，我會去找你》

年份：2020年

主演：朴敏英、徐康俊、文晶熙、李宰旭、林世美、金歡喜、秋藝珍

《天氣好的話，我會去找你》改編自韓國作家李道宇的同名小說，大提琴老師穆海媛（朴敏英 飾）因為對首爾的生活感到疲憊而回到故鄉北峴里生活，在這裡遇見了書店老闆林恩燮（徐康俊 飾）。兩個孤寂的靈魂在鄉間生活中彼此治癒，帶來一段治癒暖心的愛情故事。

「喜歡冬天只有一個原因，那就是擋在我窗前的樹葉會掉落，這樣我就可以看見對面的你的窗戶。」

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以冬季鄉村為背景，劇集中的村莊雪景帶來樸實的浪漫氛圍，再加上詩化的旁白、復古的配樂，恬淡的情感打造出甜而不膩的小品故事，網友討論「拍得很唯美，雖然步調慢，但是真的很好看」、「很療癒也很舒服的韓劇」、「值得大紅的人生療癒劇」。

NO. 9 《偶然的田園日記》

年份：2022年

主演：朴秀英、秋英宇、白成哲

《偶然的田園日記》改編自同名網路漫畫，首爾獸醫韓智燏（秋英宇 飾）被爺爺拐騙至位於鄉下的喜東里，接管爺爺的動物醫院；在這裡他遇見當地的萬事通人氣巡警安慈榮（朴秀英 飾），展開一段溫馨有趣的喜劇故事。除此之外，男女主角再加上喜東里青年會會長李尚賢（白成哲 飾），三人間的三角戀情也吸引許多觀眾。

「我們喜東里是就算你拒絕，大家還是會關照你，如果你要求，大家更是會熱情相待的地方。」

劇中除了讓人放鬆心靈的鄉村景色外，更有許多可愛的動物，帶來毛茸茸的療癒。農田、果園、小動物、鄉間小路，明媚的陽光和青春的色調，簡單的故事十分溫暖柔和，被不少網友封為農村版《海岸村恰恰恰》，「很喜歡這種輕鬆療癒的劇」、「題材跟海岸村有點類似」、「整個氣氛營造讓人覺得看起來很舒服自在」、「很適合午休或下班、用餐或通勤搭配的一部溫暖小品劇」。

NO. 8 《夏天不上班》

年份：2022年

主演：金雪炫、任時完

原先在出版社工作的李夏天（金雪炫 飾），在經歷分手、喪母後，終於再也受不了一成不變、勾心鬥角的職場生活；某天的上班路途中，意外在中途站下車的她看著月台上飄落的花瓣，有了「今天不上班」的念頭，並搭上反方向的列車。之後夏天毅然決然辭職，來到名為「安谷」的臨海小村莊，在這裡認識了神秘的圖書館理員安大範（任時完 飾）。

「人生如果去往跟大家相反的方向，是否會多一些冷清、安靜和平和呢？」

在臨時起意搭上反向列車的那天，待在與平時的人潮洶湧完全不同的空蕩車廂中，夏天感覺到前所未有的平靜。放下一切來到安谷後，在與陌生村民互動並且熟識的過程中，她重新審視了過去的自己，也找到了存在的意義；影集後半段加入懸疑劇情，也為故事增添了不同元素，「前期很治癒，感受到了一顆受傷的心被縫補了起來」、「很適合睡前鬆鬆的看」、「看完心情暖好」、「第一集的一半就完全融入女主的心境」。

NO. 7 《山茶花開時》

年份：2019年

主演：孔曉振、姜河那、金知碩、孫淡妃

獨自在濱海小鎮經營小酒館的單親媽媽吳東柏（孔曉振 飾）因為年輕貌美而成為小鎮上的知名人物，也因此招來婆婆媽媽們的不滿；因為降職而返鄉服務的派出所巡警黃勇識（姜河娜 飾）則對東柏一見鍾情，一步一步地走入、治癒她的人生。

「我也想過得很好，可是這個世界對我好冷酷。」

「我不想給別人添麻煩，所以總是迎合別人。」

孤兒出身又成為單親媽媽的東柏，在生活中的四處碰壁引發許多人的共鳴，然而在不順遂的人生中，仍舊會有像勇識這樣的一道陽光，讓人相信每個人都有幸福的權利。看著故事的過程中，大家想起自己可以活成任何自由的模樣，心底的山茶花也隨著東柏的改變慢慢盛開，「是很溫暖很可愛很賺人熱淚的劇」、「好久沒有看一部劇哭成這樣」、「最感動的是那些鄰居的人情味」。

NO. 6 《貞淑的推銷》

年份：2024年

主演：金素妍、延玗臻、金成鈴、金善映、李世熙

《貞淑的推銷》在爆紅後被喻為2024年黑馬韓劇，以90年代的韓國鄉村為背景，原先保守害羞的婦女韓貞淑（金素妍 飾）為養家踏入成人用品銷售行業，與三位女性組成推銷小隊。四人在過程中挑戰性別偏見並找到自我價值，劇情幽默中帶有深意，描繪女性重返職場的困難、婚姻與家庭的壓力，同時也展現追尋自我與突破社會框架的勇氣。

「我不想要平凡的人生，我想要過著現代女性的生活。」

在民風淳樸的小鎮中，四名中年婦女以情趣用品挑戰框架，打破社會對於女人與性的偏見，走出自己的一片天。故事中不只有女性的奮鬥，也有關於小人物的寫實刻畫，以及真摯的情感羈絆，小村莊裡突破禁忌的她們，在輕鬆幽默的劇情之餘也帶來溫柔堅定的力量，「劇情細膩，感情線意外的好看令人期待」、「用平凡的家庭故事，帶出關於女性的社會議題」，不過也有不少網友表示結局收尾有些倉促，較為可惜。

NO. 5 《歡迎回到三達里》

年份：2023年

主演：池昌旭、申惠善

從小夢想離開濟州島的女主角趙三達（申惠善 飾）在成為韓國頂級時裝攝影師後卻因為一次事件事業受挫，跌入人生低谷的她決定回到位在濟州島的故鄉三達里。返鄉休息的三達與曾交往過的青梅竹馬趙容弼（池昌旭 飾）重逢，與自我和解的過程中也重新展開一段浪漫的戀情。

「夢想一定得是職業嗎？我的夢想是媽媽和三達，只要你們的夢想實現，我的夢想也會實現。或許夢想不是拿來實現的，而是拿來守護的。」

「消失的是夢想，不是真正的妳，所以我們一起尋找。」

「我們今天也不貪心，只在呼吸能承受的範圍內努力。」

濟州島的海濱風光、小漁村的人物群像、屬於故鄉的獨特情懷，讓觀眾跟隨著劇情在迷惘中找到人生的出口，重新有了生活的動力，「真的好喜歡三達里人們相處的氛圍」、「把友情、親情、愛情深刻都描寫了出來」、「這部真的超療癒的，完全不會想要快轉，每個角色都很有故事」。

NO. 4 《海岸村恰恰恰》

年份：2021年

主演：申敏兒、金宣虎、李相二

以悠慢的海邊生活為背景，《海岸村恰恰恰》講述牙醫師尹惠珍（申敏兒 飾）在首爾工作受挫後來到小漁村「公辰」開設牙醫診所的故事。在這裡惠珍遇到了以打工維生，包辦村莊大小事的「洪班長」洪斗植（金宣虎 飾），不只有浪漫的愛情，劇中惠珍與父親及繼母的原生家庭課題、斗植面對亡故爺爺的傷痛，都十分寫實入微、引人共鳴。

「人生怎麼可能永遠無風無雨，大雨撐傘也沒有用，倒不如乾脆張開雙手接受它。」

「衝浪像人生，遇上好浪的時候就順著浪隨波逐流，浪太高或沒浪的時候就虛心接受。」

在蔚藍海洋的擁抱之下，《海岸村恰恰恰》透過角色的掙扎與成長，帶著觀眾一起誠實地面對自己，飾演「洪班長」的金宣虎也因為該劇圈粉無數，帶給人溫暖的力量，「我覺得這部就是跟著女主一起慢慢融入公辰的生活，平淡但是沒有負擔很溫馨」、「很真實，每個角色都不完美、有著自己的秘密，在互相磨合時可能會發生一點小尷尬，但慢慢的相處下來，大家會互相妥協、開始相互關照」、「不管是景還是人都是視覺饗宴，很療癒很舒服」。

NO. 3 《我的出走日記》

年份：2022年

主演：李民基、金智媛、孫錫久、李伊

寫實又深刻的大人系韓劇《我的出走日記》在開播時引發許多共鳴，更被封為「社畜必看」影集。該劇並非完全以鄉村為背景，以居住於偏鄉農村的廉家三姊弟妹為主角，每天穿越鄉間小路，搭乘鄉間巴士與地鐵前往首爾工作的他們，將夢想寄託於城市，卻在日復一日往返城鄉兩地的通勤過程中逐漸麻木，找不到人生的意義。姊姊姊廉琦貞（李伊 飾）的中年焦慮、弟弟廉昌熙（李民基 飾）對財富權利的渴望、妹妹廉美貞（金智媛 飾）的自我厭惡及疏離感，都反映出現代人的生活情狀，直入人心。

故事的轉變從某天下錯車站、誤打誤撞來到這個偏鄉的神秘男子具氏（孫錫久 飾）開始，來到這裡擔任臨時工的具氏與美貞相識，發展出微妙的火花。

「我想出走、我想獲得解放，雖然不知道自己被關在哪裡，但好像被囚禁了一樣。」

在《我的出走日記》中，鄉間生活不是悠慢輕鬆，而有著厭世與無奈，然而在具氏與美貞兩人跳脫自己原本的生活，在這裡「出走」的過程中，卻又讓人感覺到被接住、被治癒，「日常到感覺跟角色一起生活一起療癒」、「不管是角色的自白或抱怨，都很真實也貼近日常生活」、「這部真的很推，尤其內向的人必看」。

NO. 2 《我們的藍調時光》

年份：2022年

主演：李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化、金惠子、高斗心、朴志煥、崔英俊、裴賢聖、盧允瑞、奇昭侑

《我們的藍調時光》是一部以濟州島漁村為背景的單元劇，講述島上角色們的人生故事。劇情深刻呈現了漁村小人物們的生活群像，每一個人都有自己的生命歷程與課題，在平凡寫實、笑中帶淚的劇情中，觀眾們看見了真摯的情感，也從中看見了自己，並且被深深被治癒，該劇更被封為「2022年最療癒」的韓劇。

「每個人都有自己的藍調時光，重要的是如何度過。」

「在這片大海上，我們都是孤獨的航行者。」

「生活中也有不有趣的時候，也有可能像今天一樣變得嚴肅，那有什麼大不了的？人怎麼可能每天都笑嘻嘻的？這很正常，人的生活就是時好時壞的。」

《我們的藍調時光》溫柔地以大海承接每個人的徬徨，透過每一個角色的故事，告訴大家如何面對人生中的缺口，找到與困境和解的方法，「這部真的很頂，每個篇幅都有故事，結果後面都能串在一起」、「我覺得心境的轉變、情感細膩是這部劇最值得品味的地方」、「喜歡這部就是因為實在太寫實了」、「覺得劇中角色的任性某種程度滿足了現實生活中許多無法滿足的無奈和遺憾」。

NO. 1 《苦盡柑來遇見你》

年份：2025年

主演：IU（李知恩）、朴寶劍、文素利、朴寶劍

近期迎來大結局的《苦盡柑來遇見你》在網路上引發高度討論，更入圍百想藝術大賞8項大獎。該劇一開播就登上Netflix熱播榜冠軍，也持續霸榜《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜第1名。故事講述濟州島上夢想到首爾讀大學、當詩人的文學少女吳愛純（IU／文素利 飾）與其青梅竹馬梁寬植（朴寶劍／朴海俊 飾）兩人的一生，從相戀、私奔、結婚、生子到孩子長大成人，深刻描繪漁村小人物的人生故事。

劇情中可以看到傳統韓國父權社會中的男女不平等，以及貧窮家庭生存的不易，對於親情、家庭關係的細膩呈現更是賺人熱淚。主演們直擊靈魂的演技也引發大量討論，除了一人分飾媽媽愛純（年輕時期）及女兒金明的IU外，將歷盡滄桑的中年寬植詮釋得淋漓盡致的朴海俊也令人驚豔，飾演愛純母親光禮的廉惠蘭更是讓許多觀眾哭到不能自已，被封為「眼淚製造機」。

「我們每個人到頭來都是孤兒，就算父母先走，他們的孩子會繼續過日子，人生會繼續下去。」

「等到指甲上的顏色褪去，活著的人就會忘記過去，繼續過日子。人生會繼續下去，就像新長出來的指甲，每天都是新的一天。」

以人生的「四季」推進劇情，觀眾們跟著劇中角色經歷了春夏秋冬，走過生命的風風雨雨，一起微笑一起落淚，《苦盡柑來》只是平凡人物的生命故事，卻雋永、深刻而且溫暖地走入許多人的內心，「在看這部劇的時候，常常會想起媽媽說過的話，每次看都哭得稀裏嘩啦」、「這部劇極度加深了對自己父母的理解，或者說是真正的和過去自己的人生、還有家庭的一切和解」、「我每一集都大哭特哭」。

▲社畜必看10大鄉村療癒系韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲）