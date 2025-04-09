西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗

記者蔡琛儀／台北報導

改編自日本作家馳星周同名小說的電影《少年與狗》，由乃木坂46前成員西野七瀨、高橋文哉主演，片中的婚禮場景讓男女主角熱唱AKB48的〈無限重播〉，但西野七瀬是「乃木坂46」前成員，卻在本片開口演唱官方設定對手AKB48的歌曲，讓當時一起唱歌的男主角高橋文哉捏把冷汗表示：「讀劇本的時候，我就一直在想『請考慮一下我在片場的立場吧！』我該用什麼樣的表情在旁邊唱歌呢？雖然有些困惑，但當時還是很開心。」

▲《少年與狗》由高橋文哉、西野七瀬領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

西野則笑說：「不、不、不，這個沒問題！」並解釋：「其實這是偶然的，雖然有很多其他候選曲目，但最終選擇了AKB48這首廣受歡迎的歌。雖然她們是我們的官方對手，卻也是前輩的作品。」她邊說邊露出微笑。而高橋也力讚西野：「她最棒的是，不管發生什麼事，都不會走音。無論我唱高音或低音，她總能保持主旋律不會走音。」

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此外，本片還邀請到人氣天團 「SEKAI NO OWARI」，打造全新宣傳曲〈琥珀〉，主唱Fukase透露在接到宣傳曲邀約後，腦中響起好友千葉龍太郎曾經演奏過的曲子，不過千葉卻在2018年因故離世，這段旋律一直在Fukase腦中，也讓他這次用這旋律填入歌詞，完成了這首〈琥珀〉，相當動人。

▲▼狗狗「多聞」成為串起兩人緣分的關鍵。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片以東日本大地震為背景，失業青年和正（高橋文哉飾演）與同樣在震災中失去主人的狗狗多聞相遇，但多聞因故來到滋賀縣，與擁有悲傷過往的女性美羽（西野七瀬飾演）一同生活，為了尋找多聞的和正出現了，讓兩人也逐漸產生心靈上的交流。。製作人平野隆，表示：「在描繪震災的過程中，如果我們在熊本或仙台拍攝，會涉及一些敏感問題。而琵琶湖在原著當中就有提到，我認為這裡是唯一能拍攝的地方。」除了琵琶湖，劇組透過鏡頭，捕捉到當地大津湖岸渚公園海濱、琵琶湖大橋、琵琶湖露台、邁阿密營地、比叡山夢見之丘、笠原櫻花公園等美景。