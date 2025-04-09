ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗

記者蔡琛儀／台北報導

改編自日本作家馳星周同名小說的電影《少年與狗》，由乃木坂46前成員西野七瀨、高橋文哉主演，片中的婚禮場景讓男女主角熱唱AKB48的〈無限重播〉，但西野七瀬是「乃木坂46」前成員，卻在本片開口演唱官方設定對手AKB48的歌曲，讓當時一起唱歌的男主角高橋文哉捏把冷汗表示：「讀劇本的時候，我就一直在想『請考慮一下我在片場的立場吧！』我該用什麼樣的表情在旁邊唱歌呢？雖然有些困惑，但當時還是很開心。」

▲▼《少年與狗》由高橋文哉、西野七瀬領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《少年與狗》由高橋文哉、西野七瀬領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

西野則笑說：「不、不、不，這個沒問題！」並解釋：「其實這是偶然的，雖然有很多其他候選曲目，但最終選擇了AKB48這首廣受歡迎的歌。雖然她們是我們的官方對手，卻也是前輩的作品。」她邊說邊露出微笑。而高橋也力讚西野：「她最棒的是，不管發生什麼事，都不會走音。無論我唱高音或低音，她總能保持主旋律不會走音。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，本片還邀請到人氣天團 「SEKAI NO OWARI」，打造全新宣傳曲〈琥珀〉，主唱Fukase透露在接到宣傳曲邀約後，腦中響起好友千葉龍太郎曾經演奏過的曲子，不過千葉卻在2018年因故離世，這段旋律一直在Fukase腦中，也讓他這次用這旋律填入歌詞，完成了這首〈琥珀〉，相當動人。

▲▼《少年與狗》由高橋文哉、西野七瀬領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼狗狗「多聞」成為串起兩人緣分的關鍵。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼《少年與狗》由高橋文哉、西野七瀬領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片以東日本大地震為背景，失業青年和正（高橋文哉飾演）與同樣在震災中失去主人的狗狗多聞相遇，但多聞因故來到滋賀縣，與擁有悲傷過往的女性美羽（西野七瀬飾演）一同生活，為了尋找多聞的和正出現了，讓兩人也逐漸產生心靈上的交流。。製作人平野隆，表示：「在描繪震災的過程中，如果我們在熊本或仙台拍攝，會涉及一些敏感問題。而琵琶湖在原著當中就有提到，我認為這裡是唯一能拍攝的地方。」除了琵琶湖，劇組透過鏡頭，捕捉到當地大津湖岸渚公園海濱、琵琶湖大橋、琵琶湖露台、邁阿密營地、比叡山夢見之丘、笠原櫻花公園等美景。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃鐙輝股災賠7位數「持續投大盤指數」　曝友人：損失兩千萬美金
  2. 西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗
  3. 吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生
  4. 剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法
  5. 潘信維「召集3男歌手」齊開唱還不夠！　預告：可能會有特別來賓
  6. 甜約翰情人節獻小驚喜　意外觸發「重量級大事」！
  7. 大牙工作停擺露面認「月收只有1萬」　聞宥勝回歸怒嗆：是二度傷害
  8. 國旅價格昂貴！晶華酒店老闆揭真相　認台灣缺工「總經理下來鋪床」
  9. 台大學霸歌手強勢出道！　靈魂嗓音被大讚：實在太迷人
  10. 張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366