潘信維「召集3男歌手」齊開唱還不夠！　預告：可能會有特別來賓

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人潘信維、金曲客語歌王羅文裕、蕭閎仁與楊肅浩四位音樂好朋友，2024年不約而同推出台語專輯，決定合體於5月1日在Pipe Live舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會。潘信維表示：「沒想到大家這麼有默契都在去年發台語專輯，期待能與大家分享我們的音樂故事，讓更多人聽見好作品。」身為製作總監，他也預告當天可能會有「特別來賓」，希望大家親臨現場感受台語音樂的魅力。

▲潘信維主揪音樂圈好友一起開唱。（圖／時刻娛樂提供）

擔任這次演唱會製作總監的潘信維，因熟悉製作流程成為每位歌手的強力後盾，面對四位音樂人各自擁有不同風格，他笑說：「我沒有特別想去平衡，就是原汁原味，希望大家把自己音樂的細節做好，真實呈現才最精彩。」將在4月底迎來第三胎的羅文裕則分享，自己雖以華語與客語作品為人熟知，其實是唱台語歌長大的孩子，新作《初蕊》是一張他認為「不像我、卻100%是我」的專輯，透過〈白目〉等歌曲展現台語語言的豐富表達力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭閎仁去年底發行睽違8年的台語專輯《謝謝你依然在這裡》，兼顧房仲、歌手與爸爸三重身份的他，難得站上舞台演出，也開玩笑說：「穿正裝算是驚喜嗎？」他與潘信維因朋友介紹結識，兩人還發現住得很近，常會討論音樂，這回也將在演唱會帶來新作首唱。他笑稱當爸後難得能火力全開，期待重回舞台、再現歌手本色。

▲▼羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩將出席「歌聲內底攏是話」說唱會。（圖／時刻娛樂提供）

本業為國文老師的楊肅浩，首張專輯《像咱這款人》曾入圍金曲台語男歌手及最佳作詞人獎。他透露自己是蕭閎仁的「小時候歌迷」，更與羅文裕、潘信維合作新歌詞曲。這回能與三位前輩同台對他而言相當難得，他也準備在演唱會首唱新作，目前正一邊協助其他歌手製作音樂、一邊跑宣傳，預計今年中展開巡演，年底舉辦個人專場。