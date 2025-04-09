泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

記者蕭采薇／綜合報導

72歲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）自2016年繼位，聲望不及爸爸、前任國王蒲美蓬（Phumiphon Adunyadet），感情生活倒是滿引人關注。近來在泰國王室的後宮，又有一名寵妃悄悄上位，這位90後的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）過往有如「小男孩」的照片也被起底。

▲72歲泰王「瓦吉拉隆功」的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）曝光。（圖／翻攝自X）

查尤特拉其實不是王宮裡的新面孔，和前寵妃歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）一樣，查尤特拉過去也曾是侍女，經常跟在貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的身邊。據泰媒《Khaosod English》報導，泰王瓦吉拉隆功欽點查尤特拉代表，出席為泰王72歲生日而建造的「皇家祈禱大廳」動工儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而深知泰國王室八卦的人都知道，此舉相當宣布查尤特拉上位，成為72歲泰王瓦吉拉隆功的新寵。就連長期關注東南亞局勢和泰國新聞的蘇格蘭自由記者安德魯馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），也轉發了相關消息，留言也不少網友八卦的討論：「新的嗎？」、「其實這位還滿漂亮的。」

▲查尤特拉受泰王欽點，出席「皇家祈禱大廳」動工儀式。（圖／翻攝自X）

不過查尤特拉過去的模樣也被網友起底，和如今優雅端莊的形象不同，青少年時期的查尤特拉留著短髮，看起來更像一個小男孩。因此也不少網友開玩笑表示，瓦吉拉隆功如果國王當膩了，或許可以考慮當星探，「不得不說發現璞玉的眼光相當不錯。」

▲查尤特拉過往「小男孩」造型曝光。（圖／翻攝自X）