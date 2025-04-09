ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

記者蕭采薇／綜合報導

72歲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）自2016年繼位，聲望不及爸爸、前任國王蒲美蓬（Phumiphon Adunyadet），感情生活倒是滿引人關注。近來在泰國王室的後宮，又有一名寵妃悄悄上位，這位90後的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）過往有如「小男孩」的照片也被起底。

▲72歲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）曝光。（圖／翻攝自X）

▲72歲泰王「瓦吉拉隆功」的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）曝光。（圖／翻攝自X）

查尤特拉其實不是王宮裡的新面孔，和前寵妃歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）一樣，查尤特拉過去也曾是侍女，經常跟在貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的身邊。據泰媒《Khaosod English》報導，泰王瓦吉拉隆功欽點查尤特拉代表，出席為泰王72歲生日而建造的「皇家祈禱大廳」動工儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而深知泰國王室八卦的人都知道，此舉相當宣布查尤特拉上位，成為72歲泰王瓦吉拉隆功的新寵。就連長期關注東南亞局勢和泰國新聞的蘇格蘭自由記者安德魯馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），也轉發了相關消息，留言也不少網友八卦的討論：「新的嗎？」、「其實這位還滿漂亮的。」

▲72歲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）曝光。（圖／翻攝自X）

▲查尤特拉受泰王欽點，出席「皇家祈禱大廳」動工儀式。（圖／翻攝自X）

不過查尤特拉過去的模樣也被網友起底，和如今優雅端莊的形象不同，青少年時期的查尤特拉留著短髮，看起來更像一個小男孩。因此也不少網友開玩笑表示，瓦吉拉隆功如果國王當膩了，或許可以考慮當星探，「不得不說發現璞玉的眼光相當不錯。」

▲72歲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的新寵妃查尤特拉（Chayutra Wachirapatthasopa）曝光。（圖／翻攝自X）

▲查尤特拉過往「小男孩」造型曝光。（圖／翻攝自X）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰國王室, 瓦吉拉隆功, Maha Vajiralongkorn, 查尤特拉, Chayutra Wachirapatthasopa

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃鐙輝股災賠7位數「持續投大盤指數」　曝友人：損失兩千萬美金
  2. 西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗
  3. 吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生
  4. 剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法
  5. 潘信維「召集3男歌手」齊開唱還不夠！　預告：可能會有特別來賓
  6. 甜約翰情人節獻小驚喜　意外觸發「重量級大事」！
  7. 大牙工作停擺露面認「月收只有1萬」　聞宥勝回歸怒嗆：是二度傷害
  8. 國旅價格昂貴！晶華酒店老闆揭真相　認台灣缺工「總經理下來鋪床」
  9. 台大學霸歌手強勢出道！　靈魂嗓音被大讚：實在太迷人
  10. 張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366