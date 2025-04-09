超諷刺！受害者大牙指控性騷後沒穩定工作　月入僅萬元

▲大牙坦言已經斷炊出現經濟危機。

圖文／鏡週刊

女星大牙（周宜霈）今出席現代婦女基金會公益活動，宣導「停止影像性暴力」，被問到前陣子給加害者「留一口飯吃」一事，她聞言忍不住說：「超諷刺，我都沒飯吃了，說這話的人可能沒有換位思考。」一年多前她站出來＃metoo指控遭性騷後，至今沒有穩定工作，平均每月收入萬元，苦笑說：「我現在是米蟲，靠老公養。」

大牙因＃metoo事件指控陳建州，反遭對方吿，獲不起訴的同時，她也跨海到香港事發地報案，至今一年多，她做了6小時的筆錄，包括證人也都陸續完成，目前就等香港警方後續查案，等當事人到港說明。被問到陳是否曾私下聯繫？她說「完全沒有。即便有我也不會理他」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大牙說，很多受害者都過得不好，包括她自己，原本持續心理諮商，也因沒有收入中斷，跨海報案一事，也花了百萬老本，目前戶頭已經見底，她自嘲說，因為沒錢買股票，因此不是受災戶，也是不幸中的大幸。也因站出來指控一事，她和羽球教練老公互動有時降到冰點，儘管老公支持她站出來，但有時候多說多錯、多做多錯，最後導致不開口，她說，「我們可以在家24小時沒講話互動」。

▲大牙今出席公益活動被問到官司後續。

被問到近日看到宥勝拍片復出，大牙也從媒體上看到，當下「立刻滑掉」不想再看，表示「他在傷害曾被傷害過的人，第二次重傷害，應該要被譴責。」但宥勝認為法官已經結案，加上自己已經去上課矯正，大牙說「他要怎麼樣認定自己是他的事，判決書法院官網看得到，對加害者行為，沒什麼好容忍。」對於宥勝妻子支持他付出，大牙也說，「我很難想像如果我是加害者家人，我會怎麼做？但是去上課矯正，上課到什麼程度，這些系統都還不完整。但至少大家願意開始討論是很棒的事情，這不是羞於討論的話題，但這些改變是因為多少人受傷才有的開始。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

中居正廣性侵再掀案外案 罹癌大咖男星遭爆露鳥求歡女員工

徐亨罹患「腦腫瘤引發水腦症」 看淡生死

羅時豐姪子張敏慎神隱半年 宣布頻道由洪都拉斯主持