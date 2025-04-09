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獨家／崔佩儀挑戰3千公尺高山　竟是為了跟劉亦菲同做一件事

記者葉文正／台北報導

藝人崔佩儀近年來因為老公Sam跟兒子貝克宇都在美國工作或求學，導致她常常是一個人「駐守台灣」，不過之前她在基隆街上，意外碰上過去國中同學，同學們因此能夠連絡上，這次竟趁著春假無事一身輕，跟同學們去旅遊14天，玩到腰酸背痛也不喊苦，更讓人生大開眼界。

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲崔佩儀在雲南麗江白水河梯田。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀提到她的國中同學們時表示，「同學們有的開海鮮店，有的是服裝店老闆娘，這次是有位開旅行社的同學提議去玩，這次玩還發現，我根本不會收羽絨衣，還要同學教我，而且全程吃得好住的好，還有下午茶，飯店也都是很好的飯店。都是同學自己設計行程，真的很好玩。」

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▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲在糊塗窩民宿與玉龍雪山學著天人合一。（圖／崔佩儀提供）

當然有時候玩也是很辛苦的，崔佩儀提到這次每天換飯店，自己也從來沒有去玩14天這麼長的時間，但雲南當地早中晚可能得經歷春夏秋冬的情況，體驗「朝穿皮襖午穿紗」的氣候，需要不斷調節服裝，但風景很美，覺得相當值得。

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀透露：「這次去了昆明，又到大理，麗江，香格里拉，還有船夫划船帶我們到瀘沽湖，在雲南四川交界處，也拿小魚乾讓海鷗搶食，著名的滇池、洱海都去了，等於讓自己美夢成真，像是築夢的地方，都是跟同學一起完成。」

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲在滇池餵海鷗。（圖／崔佩儀提供）

她也描述，這趟旅程本來是找11個同學，後來變成16個，「後來想想人多吃飯也好分配，我們每天都有烤鴨吃，住了知名的糊塗窩牧場，就是旅行社朋友開的，在玉龍雪山上的民宿，幾乎每個地方都有網紅打卡景點，聽說是離天堂最近的草原。」她在山上吃法國餐，也看煙火，崔佩儀還爬上網紅最愛拍照的屋頂拍照，笑著跟同學說：「我若把房子壓垮了你們就會垮」。不過她們天還沒亮就要下山，因為每天都要換飯店，行程緊湊。

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲騎馬上山真是特別的經驗。（圖／崔佩儀提供）

讓崔佩儀印象深刻的事物不少，「我們在雲南香格里拉白水台騎馬上山，又騎下山，過程有爛泥巴，騎起來很顛，我嚇到鬼吼鬼叫的，不過看到梯田是白色的水，戶外空氣乾淨到不行，百姓也很純樸，是很特別的經歷。」

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲穿上藏服又是另一種特殊造型。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀跟同學們一起挑戰穿上藏服，爬好高的山，一起上了香格里拉松贊林寺，這個行程最是累人，崔佩儀說：「在海拔3300公尺高山，是缺氧但是不缺信仰的地方，一路爬階梯，爬了3千多階，也拿氧氣筒一面吸一面爬，也去了劉亦菲主演《去有風的地方》裡面住過的小旅館，真正累個半死。」

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲這裡曾是劉亦菲拍攝的景點。（圖／崔佩儀提供）

崔佩儀也提到，劇中的「雪紅豆咖啡廳」超多人消費，一個小村因為這部戲，因而繁榮」。她突然有感：「我也要過好每一天，不要讓老公兒子擔心，要有自己的人生，他們看了也開心。」

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲喜歡在如詩如畫的地方拍照。（圖／崔佩儀提供）

這段行程中，崔佩儀還碰到碩大的藏獒，接著一起拍照，「大家都說好危險，但我不怕，雖然行程走馬看花有點趕，但我們五月還要去日本北九州看山看水，一樣跟同學們，把精神弄在打扮自己，交朋友，把自己照顧好，好好過生活，我也不用花老公的錢，把每一步走好，這才是完美的人生。」

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲跟同學們在瀘沽湖搭船。（圖／崔佩儀提供）

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲跟藏獒合影。（圖／崔佩儀提供）

▲崔佩儀跟同學們一起吃法國餐。（圖／崔佩儀提供）

▲與好友珊兒。（圖／崔佩儀提供）

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