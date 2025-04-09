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「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿隊昨（8日）迎來本季主場開幕戰，對上富邦悍將隊。比賽中，桃猿隊使出雙盜壘戰術搶分，加上安打串聯火力全開，最終以6比3拿下勝利，成功為主場球迷獻上一場精彩的開幕首勝。除了場上的激烈對決，場邊的啦啦隊熱情應援同樣吸睛，而更讓人驚喜的是，看球區竟然補獲「野生廉世彬」。她與隊友嘎琳一同現身，粉絲忍不住直呼：「真的好香！」

▲野生廉世彬和嘎琳到球場看球。（圖／翻攝Instagram）

▲野生廉世彬(左)和嘎琳到球場看球。（圖／翻攝Instagram）

今年樂天女孩迎來「韓援三本柱」，其中備受矚目的廉世彬，選在8日悄悄現身球場，搶在上場表演前先來「見習」。被問到首次在台看球的心情，她興奮地說：「好久沒看棒球比賽了，很開心，我覺得台灣棒球的助威也很棒！ 看得很開心！」談到印象最深刻的畫面，她毫不猶豫地說，「最後一位投手陳柏豪登場時，看到他表演Light Show的樣子 我覺得他太帥了！」原來，樂天桃園主場首創的燈光秀，特別為終結者陳柏豪設計了專屬動畫與炫目燈光，氣勢十足，讓廉世彬看得目不轉睛。

▲野生廉世彬和嘎琳到球場看球。（圖／翻攝Instagram）

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▲廉世彬(左)和嘎琳到桃猿球場看球。（圖／樂天桃猿）

為了準備即將到來的正式演出，廉世彬透露，此行還有個小任務，「昨天也在球場邊努力跟著應援，希望快點到4/11號。」她表示，看到樂天女孩們在場邊賣力應援，以及粉絲們熱情的支持，讓她感到非常幸福。

▲野生廉世彬和嘎琳到球場看球。（圖／翻攝Instagram）

▲廉世彬今天是新成員。（圖／樂天桃猿）

除了看球，廉世彬還抽空逛了球場的美食小站，體驗銷售的食品與周邊商品。她笑著分享：「路過的時候有很多人認出我，打招呼，非常感謝！」最後，她不忘比出大拇指，開心表示：「薯條很好吃！」

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廉世彬, 樂天桃猿, 嘎琳

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