ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白冰冰面對傷痛「像活在地獄」 不斷失敗與醫護人員抱頭痛哭

記者葉文正／台北報導

過去母親節對白冰冰來說是不敢碰觸的節日，但今年母親節她不但會在民視《超級冰冰Show》跟蔡家蓁合唱為白曉燕基金會25周年紀念而寫的《燕兒慢飛》，日前還去參加生殖醫學中心開幕剪綵，並在Youtube節目《誠懇逗陣》分享自己16次求子失敗的血淚史，還介紹目前試管嬰兒的流程。

▲白冰冰參加生殖醫學中心開幕剪綵。（圖／長興影視）

▲白冰冰參加生殖醫學中心開幕剪綵。（圖／長興影視）

外界好奇她不怕觸景傷情嗎？白冰冰則希望她的經驗可以幫助更多的不孕者，「失敗為成功之母，我的失敗希望讓大家都能夠成為阿母，讓不孕者好孕到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白冰冰參加生殖醫學中心開幕剪綵。（圖／長興影視）

▲白冰冰參談到過去的血淚。（圖／長興影視）

日前白冰冰出現在生殖醫院中心的開幕剪綵活動，讓大家很意外，有人開玩笑她是不是要來生小孩？讓她快笑暈，回說；「我現在生孩子，那不就阿婆生仔，真拼咧！」

其實她接到醫院邀請時也很納悶，心想「我是不孕症醫療的失敗者，怎麼會邀請我來？」但院方表示，看到冰冰姐成立白曉燕文教基金會做公益，又勇敢進行16次不孕症治療，那種堅定信念令人敬佩，雖然怕對冰冰姐再次造成傷害，但也覺得沒人比她更適合。因此白冰冰想到可以幫助更多不孕症患者，就決定再次面對傷痛，義務幫忙站台。

白冰冰在白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，從42歲拼到48歲，7年進行了16次的試管嬰兒都未如願，她說：「當初的過程血淚斑斑，因為台灣法規的關係，尋找醫生和精子取得都很困難，在美國、台灣兩地折騰，還是跟孩子無緣。」

白冰冰27年前開始嘗試做試管嬰兒，當時的技術從療程開始就必須打很多的排卵針，再全身麻醉取出卵子，等卵子植入子宮後，又要打很多的黃體素，還必須臥床14天才能下床走路。

她每次療程要打200針以上，7年16次至少3200針。一開始白冰冰是天天到醫院打針，後來工作忙只好自己打，「本來想請助理幫忙，但她手一直發抖，我只好自己打，打到最後雙腿、雙臂、肚子上都布滿細細的針孔。」

白冰冰首度植入時正好遇到921大地震，心繫災民的她拒絕不了邀約，仍去募款救災，最多一天跑8個電視台，「當時我大哥就跟我說，小孩應該沒了，果然第一次沒成功，之後也一直滑胎。」

回憶試管失敗史，白冰冰有感而發地說：「整整7年，面對一次次的失敗，我好像活在地獄一樣。」她更進一步地說：「第4、5次失敗，我開始哭；第8、9次失敗，醫療團隊一直鼓勵我，跟我加油；第14次失敗，醫生勸我放棄，反而是我拜託他們，給他們加油打氣；第16次失敗，已經完全取不到卵子了，一群醫護人員跟我抱頭痛哭，長久以來的堅持我們已是生命共同體，最後將那幾年的委屈與挫敗用淚水翻篇。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白冰冰, 誠懇鬥陣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法
  2. 「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼
  3. 譚艾珍憂詐騙集團趁股災進場！「去年遭騙98萬」喊話受災戶：要穩定
  4. 白冰冰面對傷痛「像活在地獄」 不斷失敗與醫護人員抱頭痛哭
  5. 王大陸爆逃兵又入伍！　張艾嘉親回《艾嘉食堂2》：班底有點問題
  6. 股災嚴重！李妍瑾認自己是明燈　昔投資慘況曝光「 炒股即地獄」
  7. 張艾嘉曝跑友是彭于晏：大家應該很羨慕　得終身成就獎「也該了」
  8. 嫁黑男1個月「我這兩天在排卵」 Lucy曝他第一時間反應：臭直男！
  9. 「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！
  10. 28歲大陸女星心臟驟停「一度成植物人」！　生病前過勞行程曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366