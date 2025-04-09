白冰冰面對傷痛「像活在地獄」 不斷失敗與醫護人員抱頭痛哭

記者葉文正／台北報導

過去母親節對白冰冰來說是不敢碰觸的節日，但今年母親節她不但會在民視《超級冰冰Show》跟蔡家蓁合唱為白曉燕基金會25周年紀念而寫的《燕兒慢飛》，日前還去參加生殖醫學中心開幕剪綵，並在Youtube節目《誠懇逗陣》分享自己16次求子失敗的血淚史，還介紹目前試管嬰兒的流程。

▲白冰冰參加生殖醫學中心開幕剪綵。（圖／長興影視）

外界好奇她不怕觸景傷情嗎？白冰冰則希望她的經驗可以幫助更多的不孕者，「失敗為成功之母，我的失敗希望讓大家都能夠成為阿母，讓不孕者好孕到。」

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▲白冰冰參談到過去的血淚。（圖／長興影視）

日前白冰冰出現在生殖醫院中心的開幕剪綵活動，讓大家很意外，有人開玩笑她是不是要來生小孩？讓她快笑暈，回說；「我現在生孩子，那不就阿婆生仔，真拼咧！」

其實她接到醫院邀請時也很納悶，心想「我是不孕症醫療的失敗者，怎麼會邀請我來？」但院方表示，看到冰冰姐成立白曉燕文教基金會做公益，又勇敢進行16次不孕症治療，那種堅定信念令人敬佩，雖然怕對冰冰姐再次造成傷害，但也覺得沒人比她更適合。因此白冰冰想到可以幫助更多不孕症患者，就決定再次面對傷痛，義務幫忙站台。

白冰冰在白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，從42歲拼到48歲，7年進行了16次的試管嬰兒都未如願，她說：「當初的過程血淚斑斑，因為台灣法規的關係，尋找醫生和精子取得都很困難，在美國、台灣兩地折騰，還是跟孩子無緣。」

白冰冰27年前開始嘗試做試管嬰兒，當時的技術從療程開始就必須打很多的排卵針，再全身麻醉取出卵子，等卵子植入子宮後，又要打很多的黃體素，還必須臥床14天才能下床走路。

她每次療程要打200針以上，7年16次至少3200針。一開始白冰冰是天天到醫院打針，後來工作忙只好自己打，「本來想請助理幫忙，但她手一直發抖，我只好自己打，打到最後雙腿、雙臂、肚子上都布滿細細的針孔。」

白冰冰首度植入時正好遇到921大地震，心繫災民的她拒絕不了邀約，仍去募款救災，最多一天跑8個電視台，「當時我大哥就跟我說，小孩應該沒了，果然第一次沒成功，之後也一直滑胎。」

回憶試管失敗史，白冰冰有感而發地說：「整整7年，面對一次次的失敗，我好像活在地獄一樣。」她更進一步地說：「第4、5次失敗，我開始哭；第8、9次失敗，醫療團隊一直鼓勵我，跟我加油；第14次失敗，醫生勸我放棄，反而是我拜託他們，給他們加油打氣；第16次失敗，已經完全取不到卵子了，一群醫護人員跟我抱頭痛哭，長久以來的堅持我們已是生命共同體，最後將那幾年的委屈與挫敗用淚水翻篇。」