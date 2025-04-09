王大陸爆逃兵又入伍！　張艾嘉親回《艾嘉食堂2》：班底有點問題

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后張艾嘉，近日獲第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，她9日出席記者會，現場被問到與王大陸合作的「艾嘉食堂」是否能全員回歸迎來第二季？張艾嘉笑說：「你知道的！班底上可能會有點問題。」

▲張艾嘉去年首度嘗試主持綜藝節目《艾嘉食堂》。（圖／記者黃克翔攝）

張艾嘉去年首度嘗試主持綜藝節目《艾嘉食堂》，現場被問到是否會有第二季？張艾嘉坦言做平台的東西很現實：「我相信B2可能也經歷滿辛苦的一段日子，要把這麼大的團隊帶去蘇美島。」

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她透露是當時在晨跑，才看到原來後方有這麼大的團隊，「那時候我才嚇傻，至少B2願意做一個實境秀，是否可以做第二季？你知道的！班底上可能會有點問題。」說完還俏皮的眨了一下眼睛，雖沒提到王大陸，但也給了答案。

▲張艾嘉獲得第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」。（圖／記者黃克翔攝）

此外，張艾嘉在1988年創立「果實文教基金會」，她透露，當時其實是因為「好自在」廣告，才讓她有機會成立基金會：「我本來不拍廣告的，那時候會接是因為對方承諾可以讓我成立基金會，後來我就從頭到尾參與整個廣告。」也因此之後所有的廣告拍攝，都會有一部分的酬勞撥給果實文教基金會。