楊紫《長相思》電視要播了！　「情纏4男神」認了私下選他在一起

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇台43頻道將於11日晚間11點播出由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅主演的《長相思》，這部戲播出後話題量爆表，也讓劇中男主角們人氣飆漲；楊紫說，這算是她第一次自己決定演出的戲，當初看劇本時，就執意說「我要演這部戲！」

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

楊紫回想起來覺得有點「賭」的成分在，還好《長相思》播出後觀眾熱烈迴響，也讓她對自己選戲更有信心，不僅創造自己的高峰，連帶地「旺夫」，劇中深愛她的男主角們也因為搭檔演出此劇全都躋升男神。《長相思》於4月11日晚間11點起，週一至五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。

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▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）



在《長相思》中，楊紫飾演西炎王姬小夭，該是享受榮華富貴的公主命，卻因命運多舛讓她流落民間行醫，女扮男裝的她意外救起差點沒命的流浪漢葉十七（鄧為飾），葉十七對這位「救命恩人」情有獨鍾，時時守護她。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）



而楊紫表哥瑲玹心繫失散多年的表妹，兩人不打不相識，認不出彼此身分，差點失之交臂。檀健次飾演的敵國軍師九頭妖相柳雖是反派角色，但他對楊紫不求回報的愛情令影迷動容憐惜；王弘毅飾演的赤水豐隆算是最陽光開朗的一位，沒有心機，只有純粹的愛情；楊紫周旋在他們之間的發展出不同的愛情故事；每段CP的愛情也都有不同的影迷擁護，。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）



在看《長相思》劇本時，楊紫是自己做決定說要演的一次，她認為有許多賭的成分在，如果播不好，她會很傷心，還好播出以後反應熱烈，也創下許多話題，讓她對自己信心十足，未來看劇本時可以聆聽自己的想法。剛開始播出時，楊紫其實也很擔心，她很怕觀眾看兩集就不看了，還好觀眾的回饋都很正向，甚至還有人說楊紫進步了，讓她大受感動，給了她很大的鼓勵與肯定。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）



劇中，楊紫與張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅都有感情線，她分析，張晚意的「瑲玹」是權力第一，即使很愛她，但可能不是自己的首選；檀健次的「相柳」是事業型，立場又跟她不同，即便再惺惺相惜也很難走在一起；鄧為的「塗山璟」是很適合過日子，但男方又太聽家裡人的話。

▲王弘毅是楊紫認為最適合在一起的人。（圖／緯來戲劇台提供）

如果讓楊紫選的話，她認為王弘毅飾演的「赤水豐隆」還挺有意思的，陽光可愛大男孩，跟對方相處還挺開心的。楊紫說自己接戲從來沒有說一定要演什麼，如果劇本打動她，跟以前不一樣，她就會接；她從來不定義自己的戲是古裝偶像劇、現代偶像劇，也不設限題材類型，只要劇本好，30歲以後的她想脫離舒適圈，演一些不同於以往的角色。