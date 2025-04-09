ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊紫《長相思》電視要播了！　「情纏4男神」認了私下選他在一起

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇台43頻道將於11日晚間11點播出由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅主演的《長相思》，這部戲播出後話題量爆表，也讓劇中男主角們人氣飆漲；楊紫說，這算是她第一次自己決定演出的戲，當初看劇本時，就執意說「我要演這部戲！」

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

楊紫回想起來覺得有點「賭」的成分在，還好《長相思》播出後觀眾熱烈迴響，也讓她對自己選戲更有信心，不僅創造自己的高峰，連帶地「旺夫」，劇中深愛她的男主角們也因為搭檔演出此劇全都躋升男神。《長相思》於4月11日晚間11點起，週一至五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

在《長相思》中，楊紫飾演西炎王姬小夭，該是享受榮華富貴的公主命，卻因命運多舛讓她流落民間行醫，女扮男裝的她意外救起差點沒命的流浪漢葉十七（鄧為飾），葉十七對這位「救命恩人」情有獨鍾，時時守護她。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

而楊紫表哥瑲玹心繫失散多年的表妹，兩人不打不相識，認不出彼此身分，差點失之交臂。檀健次飾演的敵國軍師九頭妖相柳雖是反派角色，但他對楊紫不求回報的愛情令影迷動容憐惜；王弘毅飾演的赤水豐隆算是最陽光開朗的一位，沒有心機，只有純粹的愛情；楊紫周旋在他們之間的發展出不同的愛情故事；每段CP的愛情也都有不同的影迷擁護，。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

在看《長相思》劇本時，楊紫是自己做決定說要演的一次，她認為有許多賭的成分在，如果播不好，她會很傷心，還好播出以後反應熱烈，也創下許多話題，讓她對自己信心十足，未來看劇本時可以聆聽自己的想法。剛開始播出時，楊紫其實也很擔心，她很怕觀眾看兩集就不看了，還好觀眾的回饋都很正向，甚至還有人說楊紫進步了，讓她大受感動，給了她很大的鼓勵與肯定。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

劇中，楊紫與張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅都有感情線，她分析，張晚意的「瑲玹」是權力第一，即使很愛她，但可能不是自己的首選；檀健次的「相柳」是事業型，立場又跟她不同，即便再惺惺相惜也很難走在一起；鄧為的「塗山璟」是很適合過日子，但男方又太聽家裡人的話。

▲楊紫在《長相思》情纏王弘毅、張晚意、鄧為、檀健次。（圖／緯來戲劇台提供）

▲王弘毅是楊紫認為最適合在一起的人。（圖／緯來戲劇台提供）

如果讓楊紫選的話，她認為王弘毅飾演的「赤水豐隆」還挺有意思的，陽光可愛大男孩，跟對方相處還挺開心的。楊紫說自己接戲從來沒有說一定要演什麼，如果劇本打動她，跟以前不一樣，她就會接；她從來不定義自己的戲是古裝偶像劇、現代偶像劇，也不設限題材類型，只要劇本好，30歲以後的她想脫離舒適圈，演一些不同於以往的角色。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊紫, 長相思, 張晚意, 鄧為, 檀健次, 王弘毅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法
  2. 「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼
  3. 譚艾珍憂詐騙集團趁股災進場！「去年遭騙98萬」喊話受災戶：要穩定
  4. 白冰冰面對傷痛「像活在地獄」 不斷失敗與醫護人員抱頭痛哭
  5. 王大陸爆逃兵又入伍！　張艾嘉親回《艾嘉食堂2》：班底有點問題
  6. 股災嚴重！李妍瑾認自己是明燈　昔投資慘況曝光「 炒股即地獄」
  7. 張艾嘉曝跑友是彭于晏：大家應該很羨慕　得終身成就獎「也該了」
  8. 嫁黑男1個月「我這兩天在排卵」 Lucy曝他第一時間反應：臭直男！
  9. 「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！
  10. 28歲大陸女星心臟驟停「一度成植物人」！　生病前過勞行程曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366