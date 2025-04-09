王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

記者潘慧中／綜合報導

王思佳2016年嫁給美籍華裔人Joe Ho後，老公的真實職業曾爆出3派說法，就連小S在節目中詢問，她都始終沒有正面回應，未料8日被週刊爆料另一半其實不是富商且待業中，瞬間掀起輿論。對此，她也在社群網站回應了。

▲王思佳8日首發聲。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



關於王思佳老公的工作，過去從保鑣、貿易商到投資人的說法都有，8日週刊還爆料她2023年陷入假包風波之際，另一半其實在當某董事長媽媽的司機，並非富商。

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▲王思佳老公被週刊爆料其實不是富商。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



對此，王思佳8日晚間在Instagram限時動態發聲，「好好享受人生，比你好的沒空理你，比你差的才會一直煩你」，心情似乎沒有受到太大影響，反而自嘲「我對某些人實在是太重要了，謝謝為我付出的時間精力，還要花錢動員網軍來寫我，感恩的心，答應我～要一輩子追隨我。」

▲王思佳開嗆網軍。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）



值得一提的是，王思佳經紀人8日也有在臉書澄清，「思佳的先生並不是藝人，從事什麼職業並不需要向社會大眾交代，這部分也請大家給予尊重」，但此留言目前已被刪除。