ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

記者潘慧中／綜合報導

王思佳2016年嫁給美籍華裔人Joe Ho後，老公的真實職業曾爆出3派說法，就連小S在節目中詢問，她都始終沒有正面回應，未料8日被週刊爆料另一半其實不是富商且待業中，瞬間掀起輿論。對此，她也在社群網站回應了。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳8日首發聲。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

關於王思佳老公的工作，過去從保鑣、貿易商到投資人的說法都有，8日週刊還爆料她2023年陷入假包風波之際，另一半其實在當某董事長媽媽的司機，並非富商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳老公被週刊爆料其實不是富商。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

對此，王思佳8日晚間在Instagram限時動態發聲，「好好享受人生，比你好的沒空理你，比你差的才會一直煩你」，心情似乎沒有受到太大影響，反而自嘲「我對某些人實在是太重要了，謝謝為我付出的時間精力，還要花錢動員網軍來寫我，感恩的心，答應我～要一輩子追隨我。」

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳開嗆網軍。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

值得一提的是，王思佳經紀人8日也有在臉書澄清，「思佳的先生並不是藝人，從事什麼職業並不需要向社會大眾交代，這部分也請大家給予尊重」，但此留言目前已被刪除。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王思佳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法
  2. 「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼
  3. 譚艾珍憂詐騙集團趁股災進場！「去年遭騙98萬」喊話受災戶：要穩定
  4. 白冰冰面對傷痛「像活在地獄」 不斷失敗與醫護人員抱頭痛哭
  5. 王大陸爆逃兵又入伍！　張艾嘉親回《艾嘉食堂2》：班底有點問題
  6. 股災嚴重！李妍瑾認自己是明燈　昔投資慘況曝光「 炒股即地獄」
  7. 張艾嘉曝跑友是彭于晏：大家應該很羨慕　得終身成就獎「也該了」
  8. 嫁黑男1個月「我這兩天在排卵」 Lucy曝他第一時間反應：臭直男！
  9. 「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！
  10. 28歲大陸女星心臟驟停「一度成植物人」！　生病前過勞行程曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366