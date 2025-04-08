賣股誤按買入「隔天結局神反轉」！連俞涵瞎忙一場：這支股值得紀念

記者潘慧中／綜合報導

連俞涵7日面對股市波動，本來想賣掉持有的一支股票，未料手滑按到買入，「真的太ㄎㄧㄤ了！」更出乎意料的是，隔天情況反轉，讓她不禁嘴角失守。

▲連俞涵分享誤買股票的結局。（圖／翻攝自Threads／lienbaby）



連俞涵8日在Threads透露，不小心買進的股票居然上漲了，讓她驚訝直呼：「我昨天是在瞎忙什麼？」以輕鬆語氣回顧這段小插曲，「這支個股真的值得紀念。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連俞涵瞎忙一場。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



事實上，此事始自連俞涵7日本來打算賣出手中某檔股票，卻不小心按成「買入」，還在一秒內迅速成交，讓她當場傻眼，「啊啊啊！我笑瘋掉，真的太ㄎㄧㄤ了。」

▲連俞涵其實很關注股市。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



7日突如其來的操作錯誤，讓連俞涵直接愣住，「真的買在今日最低點，瞬間覺得怎麼會這樣？！」貼文當天PO出後，還有網友說「可能妳帶財明天反彈唷」，結果8日真的反轉上漲，逗樂大批粉絲。

連俞涵Threads全文：

好的

昨天手滑按錯

買入的股票

今日上漲了

我昨天是在瞎忙什麼

其實沒關係啦

但這支個股真的值得紀念

（到底在跟他產生什麼感情）

好的關於股票的ㄎㄧㄤ文到此為止