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小樂吳思賢雪地脫了！　「巨肌充血炸出」下秒突出事緊急動手術

▲▼小樂吳思賢在MV中大洩性感粗肌。（圖／華納音樂提供）

▲小樂吳思賢在MV中大洩性感粗肌。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

小樂吳思賢推出新歌《THAT’S YA》，除了邀來超大咖超人氣電音DJ兼國際音樂製作人KING CHAIN金城擔綱製作，還有韓國星級編舞師I御用舞蹈老師Young Been操刀編舞，MV遠赴日本拍攝，小樂在零下一度的寒冬裡大方秀出胸肌、腹肌，上場前還狂做伏地挺身讓自己充血、發熱，能親眼看到好身材，讓在場的工作人員都直言非常幸福。

▲▼小樂吳思賢帥氣駕馭雪上摩托車。（圖／華納音樂提供）

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▲▼小樂吳思賢帥氣駕馭雪上摩托車。（圖／華納音樂提供）

▲▼小樂吳思賢在MV中大洩性感粗肌。（圖／華納音樂提供）

提到好身材，小樂自己則笑稱自己一直都有維持運動的習慣，隨時都做好脫衣服的準備，加上最近為了角色準備，特別花更多時間在特訓拳擊、健身上，看到MV畫面裡的身材，小樂不禁害羞透露：「其實蠻開心的，好的身體狀態對於每一個工作都有很好的影響！也希望你們會喜歡。」

因為這次MV拍攝遇上日本的寒冬，還要在雪地裡跳舞，不過小樂仍然敬業表示，因為身體一直在動，所以感覺不會那麼冷，第一天在民宿拍攝時，因為有一些手撐著地板的舞蹈動作，因為現場太投入在拍攝的工作裡，小樂本以為滿手黑線只是弄髒手，收工洗完澡才發現非常多大大小小的木屑插入手掌而疼痛不已，經紀人前後用鑷子、別針協力進行了一場「小手術」，費時近兩個鐘頭才將滿手木屑處理乾淨，小樂敬業地說：「拍攝時我只顧著演出其實沒有什麼感覺，一直到收工才發現整個手掌都超痛。」

新歌MV前往日本輕井澤、白馬拍攝，小樂也首度挑戰帥氣駕馭雪上摩托車，事先花了一些時間練習，他也分享自身心得：「其實那些坡度，如果騎的過程中沒有控制好，會蠻容易讓車翻覆的。」更表示拍攝時還有稍微壓到導演，所幸因為雪夠厚，所以並無大礙，他也稱讚雪景非常美，讓他可以邊騎邊欣賞雪景。此外，小樂也前往明治神宮祈福，還特別買了繪馬祈福牌，「祈求大家順利平安！也希望單曲、專輯可以有好成績跟大家分享！」
 

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