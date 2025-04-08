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曹佑寧綠島泡湯跟王識賢「坦誠相見」　認球隊脫光光：互看比大小

記者黃庠棻／台北報導

中華電信與客家電視台聯合出品年度時代大劇《星空下的黑潮島嶼》即日起每週日晚上9點在Hami Video線上獨家首播，每週更新2集。3月30日禮拜天晚上首播即衝進Hami Video戲劇排行榜，僅次於《The Outlaw Doctor 化外之醫》成為熱播台劇亞軍。

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

主演「五虎將」王識賢率領夏騰宏、吳念軒、曹佑寧、黃河共同接受Hami Video專訪，5人回憶當時為戲剃頭，一致公認曹佑寧的光頭最好看，吳念軒私下則表示非常想念光頭造型「不會再有機會看到那麼多顆亮亮的頭，看了就覺得好笑！不只清爽好整理，也很容易拉近大家的距離，每天洗澡時間縮短好多、好舒服。」

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▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

《星空下的黑潮島嶼》中，「五虎將」各自因故被帶到火燒島入獄，每個人在專訪中分享自己最喜歡的監獄電影，也被問到如果被流放到孤島會帶誰的照片，多數人都選擇家人，黃河想帶貓咪的照片，只有曹佑寧選擇「自己的照片」，說道「因為你到了荒島，會忘記自己的樣子，你要時時刻刻記得自己的樣子。」充滿文藝感的答案讓其他演員都不禁發出「哇」的讚嘆聲、直呼佩服，夏騰宏在旁吐槽「你提前看過題目了對不對？」

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

若要選一個連洗澡都「坦誠相見」的理想室友，吳念軒大膽選了王識賢，他笑說「很安心的感覺！」王識賢則大方說「都可以！我跟他們在一起都很OK。」夏騰宏透露，其實大家在拍攝期間私下有一起泡溫泉，所以「坦誠相見」不成問題。

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

沒想到，吳念軒和黃河聽到在旁驚訝問「怎麼沒有找我？！」夏騰宏趕緊解釋「你們那時候不在綠島！」緊急挽回險些破裂的「五虎將」友誼。曹佑寧則想起在球隊的時光，「（洗澡時）大家都脫光光，還會互相看來看去、比大小。」吳念軒立刻接問「你贏了還是輸？」曹佑寧秒回：「不告訴你！」

在Hami Video專訪中，5人還玩了一場喊出角色姓名的比賽，邱昊奇的劇照一出現，大家全都露出恨得牙癢癢的模樣，指著大喊「最壞的就是他！」令人好奇邱昊奇的角色為何成為全民公敵；王識賢則被選為影集中是最令人心疼的角色，被問原因，他婉轉拒絕劇透「大家看了就知道！」遊戲最後由向來省話的夏騰宏勝出，他將成為首播當週Hami Video平台封面男神，吳念軒和王識賢則必須接受「可愛5連拍」懲罰。

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

但王識賢不愧是「團寵」，不只回答問題時總有人給提示，所有人還陪著一起受罰，5人一起用手勢比出當前韓國最流行的貓咪姿勢，「五虎將」瞬間變身「5隻小貓咪」，畫面相當可愛。

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》由曹佑寧、夏騰宏、王識賢、吳念軒和黃河主演。（圖／Hami Video提供）

訪談中，「五虎將」熟悉自然的互動可以看出5人好感情，現場笑鬧聲不斷，但談到要推薦《星空下的黑潮島嶼》，大家立刻轉為正經，夏騰宏表示「只有實際接近黑暗，才可以珍惜光明的美好。」黃河則認為「不管身份地位、時空背景，我們都要相信人性本善。」更強調「《星空下的黑潮島嶼》包含醫療、親情、友情和愛情，我相信每個人可以找到投射的觀點和感受，每個人都會更愛現在的生活、更想了解身邊的人、更珍惜現在擁有的一切！」

Hami Video目前有多部優質臺劇熱播中，包括時代巨作《星空下的黑潮島嶼》、持續穩居平台臺劇榜首的《The Outlaw Doctor 化外之醫》、質感輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》，以及剛完結的臺語情感劇《火車來去》，Hami Video將持續帶來更多精彩的臺灣影視作品，致力成為觀眾首選的影視平台。《星空下的黑潮島嶼》即日起每週日晚間9點、10點各上架1集。

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星空下的黑潮島嶼, 曹佑寧, 夏騰宏, 王識賢, 吳念軒, 黃河

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