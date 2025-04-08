張景嵐「人生第一次買股」遇大崩盤！算命師早警告 傻眼：我是反指標

記者潘慧中／綜合報導
張景嵐雖然忙於經營保養品副業，平常仍不時會與粉絲分享生活點滴。7日面對股市大波動，她便在社群網站坦言，之前算命時本來一直被提醒不要玩股票，後來心想「買一下好了」，不料直接遇到崩盤，「我真的是反指標。」
▲張景嵐第一次買股票就遇到大崩盤。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）
張景嵐在Instagram限時動態透露，紫微老師之前就一直提醒她「不適合玩股票」，但不知怎地，2日心血來潮買入，結果不久後就遇上連假，還碰上美國總統川普宣布對台課徵32%重稅，「然後開市就跌了，我真的是反指標。」
▲張景嵐沒聽算命老師的勸告。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）
接著，張景嵐解釋原本打算定期、定額投資，這次是為了熟悉相關App的操作流程才進場，未料「人生第一次買股票就經歷大崩盤」。不幸中的大幸是，她並沒有投入太多金額，「我以後要買，會通知大家的（？）」
▲幸好張景嵐沒有投入太多金額。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）
張景嵐IG全文：
之前紫微老師就一直提醒我不要玩股票
說我不適合
上週4/2想說來買一下好了
買完就放假了
川普沒多久就宣布關稅
然後開市就跌了
我真的是 反指標
我沒有買很多啦各位別擔心
我本來想 要定期定額買
但在這之前 先來練習一下app
來走一次流程好了
結果
人生第一次買股票
就經歷大崩盤
真的是反指標
我以後要買
會通知大家的（？
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