張景嵐「人生第一次買股」遇大崩盤！算命師早警告 傻眼：我是反指標

記者潘慧中／綜合報導

張景嵐雖然忙於經營保養品副業，平常仍不時會與粉絲分享生活點滴。7日面對股市大波動，她便在社群網站坦言，之前算命時本來一直被提醒不要玩股票，後來心想「買一下好了」，不料直接遇到崩盤，「我真的是反指標。」

▲張景嵐第一次買股票就遇到大崩盤。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



張景嵐在Instagram限時動態透露，紫微老師之前就一直提醒她「不適合玩股票」，但不知怎地，2日心血來潮買入，結果不久後就遇上連假，還碰上美國總統川普宣布對台課徵32%重稅，「然後開市就跌了，我真的是反指標。」

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▲張景嵐沒聽算命老師的勸告。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



接著，張景嵐解釋原本打算定期、定額投資，這次是為了熟悉相關App的操作流程才進場，未料「人生第一次買股票就經歷大崩盤」。不幸中的大幸是，她並沒有投入太多金額，「我以後要買，會通知大家的（？）」

▲幸好張景嵐沒有投入太多金額。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）



張景嵐IG全文：



之前紫微老師就一直提醒我不要玩股票

說我不適合

上週4/2想說來買一下好了

買完就放假了

川普沒多久就宣布關稅

然後開市就跌了

我真的是 反指標

我沒有買很多啦各位別擔心

我本來想 要定期定額買

但在這之前 先來練習一下app

來走一次流程好了

結果

人生第一次買股票

就經歷大崩盤

真的是反指標

我以後要買

會通知大家的（？