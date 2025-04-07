白天是裝修工人…晚上是猛男秀舞者！粗壯帥哥「拓印巨肌」給屋主

記者黃庠棻／台北報導

在TLC旅遊生活頻道全新節目《猛男翻修大隊》（Flip the Strip）中，4 位身材壯碩的成員在夜晚是「澳洲雷霆猛男秀」舞台上大秀肌肉的表演者，白天則搖身一變拿起專業工具從事住宅翻修，和知名設計師凱莉史東（Kelly Stone）一同打造客戶心中的夢幻家園。

▲《猛男翻修大隊》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）



來自澳洲的班尼（Ben Cleary）、阿丹（Dan Paterson）、黎安（Liam Black）、馬利（Malik Wills-Martin）各自懷有不同領域的裝修專長。阿丹擔任團隊的工匠兼專案經理、班尼擅長木工，馬利的任務是拆除兼萬事通，熱愛藝術與裝飾設計的黎安則是油漆工兼表面處理。

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▲《猛男翻修大隊》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

對4位高大的雷霆猛男來說「做工就像在跳舞」，不只在舞台上配合得天衣無縫，在裝修現場更展現對於彼此的熟悉度，想法與行動都流露出十足默契。

▲《猛男翻修大隊》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）



4人間的默契也在居家改造的合作中表露無遺，屋主希望能將位在拉斯維加斯的住宅，打造成帶有奢華賭場風格的空間，吸引親友來訪。設計師的精心規劃結合猛男翻修團隊的豐富經驗與靈感，成功在短短9周內為男主人打造出夢寐以求的撞球室，並且精選W型樓梯欄杆、水晶吊燈等質感傢俱，滿足女主人的高水準要求；猛男們甚至突發奇想拓印肌肉線條當成藝術擺飾，為屋主獻上一份極具風格特色的專屬紀念品。

▲《猛男翻修大隊》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）



而4人在奮力改造的同時，也不忘兼顧娛樂效果，在後院大秀身材、上演高爾夫對決，讓觀眾見識到「雷霆猛男」的幽默與活力。究竟猛男們還會在翻修過程遇上哪些意想不到的趣事與挑戰呢？TLC旅遊生活頻道《猛男翻修大隊》將於4月12日起每星期六晚間8點播出，也可以在Max觀看。

▲《猛男翻修大隊》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）