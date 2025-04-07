信義威秀緊急公告！　「10影廳暫停營運」曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

台北信義威秀影城在1998年開幕，日前才宣布迎接全新面貌，更新影廳內裝。不過，信義威秀官方7日突公告要暫時停止10個影廳的營運，坦言出現漏水情況，將盡快完成修復。

▲信義威秀日前剛改裝完畢。（圖／翻攝自Facebook／威秀影城粉絲團）

信義威秀在社群公告中，向廣大消費者致歉，透露根據檢測結果，發現部分屋頂出現漏水情況，「經過確認，應受到近期天候不穩定、溫差大熱漲冷縮所導致。」為了確保消費者能夠在舒適且安全的環境中觀影，影城決定即刻起暫停A17區的所有影廳，包括1至11影廳和4DX影廳的營運。此外，原定的「改裝煥新系列行銷活動」也將順延，具體重啟時間將另行公告。

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▲信義威秀表示因受天氣影響，導致部分屋頂出現漏水情況。（圖／翻攝自Facebook／威秀影城粉絲團）

【台北信義威秀影城04/07營運公告】

威秀影城向廣大消費者致歉。

威秀影城今檢測，發現部分屋頂有漏水情事。經過確認，應受到近期天候不穩定、溫差大熱漲冷縮所導致。

為確保消費者觀影環境舒適與安全，即刻起，A17區的影廳(1-11影廳，包括4DX影廳)將暫停營運。

至於原定「改裝煥新系列行銷活動」則順延，後續重啟時間將另行公告。