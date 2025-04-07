宇珊遇陌生人搭訕「助理給錯號碼」約喝咖啡　揭新型騙局：最後會借錢

記者蔡宜芳／綜合報導

前女團「Popu Lady」成員宇珊（劉宇珊）近年在主持方面成績亮眼，她也不時會在社群分享日常。宇珊7日透露自己收到一名陌生人的訊息，對方起初看似是加錯好友，但後續神展開讓她疑惑直說「這是新的詐騙手法嗎」。

▲宇珊透露自己收到陌生人的詭異訊息。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

截圖中，陌生人表示自己已經抵達飯店，質問宇珊為何沒有來接他。對此，宇珊回覆說：「你可能傳錯了，我不是機場接送的。」陌生人接著解釋說，自己來台灣出差，助理給了他這個號碼，以為宇珊是負責接機的人，經過查證後，發現助理確實給錯號碼。

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宇珊原以為對話會就此結束，沒想到，對方突然又說：「如果你在台北，我應該請你喝杯咖啡，表達我的歉意，我是第一次來台灣出差。」對方見她沒有回覆，又追問：「你沒有收到我的留言嗎？」舉動讓宇珊困惑表示：「請問這是哪一招？很突然的收到簡訊，這是新的詐騙手法嗎？這是要騙…感情？」

▲宇珊分享聊天截圖。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

不僅如此，對方在7日又傳訊息給宇珊，詢問：「如果你有時間的話，可以給我推薦一下台灣這邊的美食或者旅遊景點嗎？」對此，宇珊翻白眼直呼「推你妹啦」，並表示有不少網友提醒她是新型詐騙，「好多人都跟我說有收到，會鋪很長很久的梗，最後會跟你借錢，不知不覺又進入說卡號跟帳戶的環節。」她對這些詐騙手法感到無奈，呼籲大家提高警覺，避免受騙，並吐槽：「有那麼多時間好好的去工作上班不好嗎？」

▲宇珊表示這是最新的詐騙手法。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）