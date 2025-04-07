▲ 黃瑞豐鍾興民演出後彼此感謝對方。（圖／麥丁文化提供）



記者翁子涵／台北報導

「台灣鼓王」美譽的黃瑞豐近來再度攜手鍾興民和來自瑞士的小號手Yannick Barmam，於本月19日在台南文化中心舉辦「2025臺南國際音樂節 Trinity 黃瑞豐 x 鍾興民 x 亞尼克·巴曼《金曲之夜》演奏會」，3位大師都是金曲獎得主，並邀請擁有美聲的出身臺南的正港台灣查某囝李竺芯擔任特別嘉賓，令人期待不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾興民演出曲目獻給自己的母親。（圖／麥丁文化提供）



鍾興民是10座金曲獎得主的音樂巨擎，並曾操刀無數流行經典作品，本身是臺南人的鍾興民，表示這是出道40年來第一次回到家鄉演出，此外，由於已逝的父母親，生前都是台南文化中心的員工，因此對於這次將前往台南文化中心演出，有份特別而濃厚的感情，尤其是對父母親的孺慕之情，讓他反而內心澎湃，而有點近鄉情情卻，但他表示將全力以赴，主辦方得知後，也貼心為鍾興民大師的父母親在第一排留好兩個位子，讓他感動不已。

演奏會中將呈獻一曲專輯中的《市場內的苦瓜嫂》，這是鍾興民寫給成長記憶裡的台南媽媽們的致敬之作，更將另外安排演出一首《母親的大地》則要獻給自己的母親，在母親節前夕、於母親生前服務的台南文化中心演奏這首曲子，可說是意義非凡，鍾興民感傷表示，小時候書讀不好，被選上體育班，但媽媽堅決不肯，知道他喜歡音樂，省吃儉用標會買了一台風琴給他，想辦法栽培他，「媽媽一直在讓我能夠接近音樂，心疼母親已經過世，希望母親知道我很努力，很想跟她分享兒子現在有的一切，想讓她開心。」